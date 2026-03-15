Estados Unidos deja con las ganas de la final a República Dominicana

El pitcheo de los Estados Unidos dominó la ofensiva dominicana para eliminarlos del Clásico Mundial de Béisbol en el partido por el pase a la final.

El abridor Paul Skenes y el relevo estadounidense limitaron a los dominicanos, para avanzar por el título al vencer 2-1 a los caribeños.

Skenes pudo mantener a raya a los dominicanos por espacio de 4.1 entradas, en los que solo permitió una carrera, propinó 2 ponches y toleró 6 incogibles.

En la baja del segundo episodio, Junior Caminero abrió el marcador para los dominicanos con jonrón de línea por el jardín izquierdo ante un sweeper de Skenes a 84 millas por hora. El aldabonazo del bateador designado salió a 105.6 millas por hora y recorrió 401 pies.

Los estadounidenses tomaron la delantera del encuentro en la parte alta de la cuarta entrada con jonrones solitarios de Gunnar Henderson, quien castigó a Luis Severino con batazo a 400 pies, y Roman Anthony, quien le conectó a Gregory Soto tetrabace de 421 pies entre right-center field.

En 3.1 capítulos lanzados, Severino permitió una vuelta, recetó 6 ponches, le conectaron 5 imparables, incluyendo un jonrón solitario.