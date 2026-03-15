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Estados Unidos deja con las ganas de la final a República Dominicana

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Estados Unidos deja con las ganas de la final a República Dominicana

Paul Skenes, lanzador que limitó los bates dominicanos

El pitcheo de los Estados Unidos dominó la ofensiva dominicana para eliminarlos del Clásico Mundial de Béisbol en el partido por el pase a la final.

El abridor Paul Skenes y el relevo estadounidense limitaron a los dominicanos, para avanzar por el título al vencer 2-1 a los caribeños.

Skenes pudo mantener a raya a los dominicanos por espacio de 4.1 entradas, en los que solo permitió una carrera, propinó 2 ponches y toleró 6 incogibles.

En la baja del segundo episodio, Junior Caminero abrió el marcador para los dominicanos con jonrón de línea por el jardín izquierdo ante un sweeper de Skenes a 84 millas por hora. El aldabonazo del bateador designado salió a 105.6 millas por hora y recorrió 401 pies.

Los estadounidenses tomaron la delantera del encuentro en la parte alta de la cuarta entrada con jonrones solitarios de Gunnar Henderson, quien castigó a Luis Severino con batazo a 400 pies, y Roman Anthony, quien le conectó a Gregory Soto tetrabace de 421 pies entre right-center field.

En 3.1 capítulos lanzados, Severino permitió una vuelta, recetó 6 ponches, le conectaron 5 imparables, incluyendo un jonrón solitario.

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David Hernandez Abreu

David Hernandez Abreu

Licenciado en Comunicación Social con 10 de experiencia en el periodismo deportivo, escrito, radial y televisivo, teniendo como prioridad el deporte nacional y sus protagonistas.