40 consejos para la juventud.-

I de III

Preocupado por los comportamientos de un gran segmento de la juventud dominicana, en donde se observan las carencias de valores, he vuelto a releer el libro “Hace falta un muchacho”, del educador español

Arturo Cuyas.

Este libro influyó grandemente en mi juventud y ofreceré en tres entregas guías de comportamientos, casi de forma textual, sin utilizar comillas y en versión libre las siguientes apreciaciones:

1

Cuando hables con alguien, mírale la cara. El no hacerlo denota falta de sinceridad.

2

Esmérate en hablar poco y bien. No emplees nunca malas palabras. Por el lenguaje se mide el nivel de educación de una persona.

3

Piensa y medita lo que vayas a decir, mucho más lo que escribes. La palabra escrita alcanza vida perdurable.

4

Nunca firmes un papel o documento sin leerlo. Muchos han pagado muy cara, hasta con la vida, esta falta de precaución.

5

No hagas promesas o compromisos que no puedas cumplir. La palabra empeñada es prenda de honor: poco lo estima quien no la redime.

6

No aceptes dinero que no hayas ganado legítimamente. Por nada del mundo te dejes sobornar.

7

No te excedas mientras eres joven con tu economía, con tus virtudes físicas o abusando de tu salud, pues esos desórdenes se reflejarán negativamente en el envejecimiento.

8

No te fíes en la suerte para que te saque de apuros.

Pedir prestado a intereses abusivos te hunde más.

9

No confíes en los juegos de azar, pues aun ganando pierdes. El juego es una vorágine que el que se acerca se hunde.

10

Para estudiar y aprender bien, concéntrate en lo que lees; en lo que escuchas y en lo que haces.

11

Sé ordenado y haz tus tareas con método, sin ello los astros del Universo no se moverían con tanta precisión

12

Combate la pereza como si fuera una culebra que se enrosca de tu cuerpo y si te descuidas ya no podrás sacudirla.

13

Aficiónate al trabajo y terminarás enamorándote de él.

Ya verás con que generosidad corresponde a tu cariño.

14

No pierdas ni un minuto. Considera el tiempo como un capital: no lo malgastes. En un solo minuto puedes plantar un árbol que luego dará frutos y sombra.

15

Nunca dejes para otro día lo que puedas hacer en el acto.

“Mañana” no existe. ¿Estás seguro que verás terminar el día de “hoy”?

16

Trata de ser bueno y respetado, antes que poderoso y temido.

17

No ambiciones un puesto que no mereces, ni que la codicia te lleva a obtener bienes que no has ganado.

18

Si quieres buenas notas en tus estudios gánatelas esforzándote y siendo aplicado.