San Pedro de Macorís.- El hallazgo de decenas de peces muertos en el Refugio de Vida Silvestre Río Soco encendió las alarmas en San Pedro de Macorís y motivó la intervención inmediata del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ya inició una investigación para esclarecer las causas del suceso.

El ministro Paíno Henríquez dispuso el envío de un equipo especializado que, en coordinación con diversas instituciones, recolectó muestras de agua y de los peces afectados para ser analizadas en los laboratorios oficiales.

En la jornada de evaluación participaron Juan Bautista, director provincial de Medio Ambiente; Samuel Marte y Francisco Santos, de la Dirección de Calidad Ambiental; el biólogo Leonel Tirado, de Suelos y Aguas; técnicos provinciales, miembros del SENPA, representantes de la Armada Dominicana y la epidemióloga y entomóloga Griselda Avelino, de Salud Pública.

Medio Ambiente adelantó que, una vez concluidos los análisis, se dará a conocer un informe oficial y se adoptarán las medidas correspondientes.

La institución reiteró que da curso a todas las denuncias ciudadanas relacionadas con la protección de los recursos naturales, reafirmando su compromiso de ofrecer respuestas claras sobre lo ocurrido en el río Soco.