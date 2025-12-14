Policía amplía investigación sobre actuación de tres agentes en Santo Domingo Norte

Santo Domingo Norte.— La Policía Nacional este domingo informó que los organismos de control interno de la institución ampliaron las investigaciones relacionadas con la actuación de tres miembros policiales, entre ellos un teniente coronel y dos oficiales subalternos, quienes fueron suspendidos de manera preventiva mientras se desarrolla el proceso investigativo correspondiente.

La indagatoria fue iniciada a solicitud de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), tras una denuncia presentada por un ciudadano vinculada a un procedimiento policial realizado cuando este se desplazaba en su vehículo.

Según la información oficial, las investigaciones se centran en un abordaje efectuado en el sector Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, el cual fue denunciado como presuntamente irregular y contrario a los protocolos institucionales, en perjuicio de un conductor del transporte público.

Como parte del proceso, la Policía evalúan si la actuación policial contó con la debida autorización operativa, planificación y supervisión jerárquica, tomando en cuenta que la intervención derivó en incidentes posteriores, incluyendo alteraciones al orden público en una importante vía de esa demarcación.

De acuerdo con informes preliminares, durante el procedimiento se habrían detectado inconsistencias en la ejecución operativa, así como posibles contradicciones en la información suministrada por un oficial superior respecto al conocimiento, coordinación y supervisión del servicio realizado por los agentes bajo su mando. Estas situaciones motivaron la activación inmediata de los mecanismos de control interno para el esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional reiteró que no tolera actuaciones contrarias a la ley, los reglamentos ni los protocolos institucionales, y aseguró que todo miembro de la institución, sin distinción de rango o función, está sujeto a los procesos disciplinarios correspondientes cuando existan indicios de irregularidades.

Asimismo, indicó que el proceso se desarrolla con estricto apego al debido proceso y con garantías de los derechos de todas las partes involucradas, y que se ofrecerán mayores detalles conforme avance la investigación.