Declaran irregular venta terrenos Los Tres Brazos

La Tercera Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró irregular la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos, la cual se hizo sin haber sido conocida por el Congreso.

El caso constituye una alegada estafa al Estado por 4 millones de metros cuadrados de terrenos, con lo que se buscaba obtener 5 mil millones de pesos.

En tanto que la decisión no anula la venta de una de las tres parcelas que componen esa comunidad, para no afectar los derechos de personas del barrio que compraron de buena fe.

Sin embargo, el experto en derecho constitucional, Nasset Perdomo, uno de los abogados que llevan el proceso contra el alegado desfalco al Estado, consideró que la decisión de declarar irregular e inconstitucional el contrato de venta de ese sector fue apegada al derecho.

“La razón por la que el tribunal no anuló la venta de la parcela 153-A2 fue para garantizar los derechos de la gente de Los Tres Brazos que le habían comprado a la compañía. Fue un error del juez, pero el mismo establece que la venta fue irregular porque no pasó por el Congreso”, aseguró.

Te puede interesar leer: Envían a juicio de fondo a imputados Los Tres Brazos

El jurista explicó que la sentencia de la jurisdicción original notificada ayer estableció que la venta fue ilícita e irregular y dispuso que las personas que compraron terrenos de buena fe no fueran afectadas.

Nasset Perdomo

Tribunal reconoce

“El Tribunal reconoció y lo dijo claramente que esa venta había violado la Constitución de la República”, precisó Perdomo.

Añadió que el proceso continuará y que ya se han recuperado dos de tres parcelas.

Entrevistado hoy en el programa El Día, que se transmite por Telesistema canal 11, el jurista sostuvo que esa decisión judicial ha tenido y tendrá consecuencias en el proceso porque no puede quedar en manos de un particular un bien que ha sido adquirido en franca violación, no lo de la ley, sino a la Constitución.

Precisó que la demanda en la jurisdicción inmobiliaria se interpuso desde antes de la pandemia, momento en que se retrasaron todos los casos judiciales.

En lo penal

En el aspecto penal, el caso se conoce en dos jurisdicciones: en primera instancia y en la Suprema Corte de Justicia, esta última dejó en estado de fallo un recurso de casación contra la exclusión del proceso penal de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y de algunos imputados.

Primera instancia

El Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la extinción penal contra el exdirector de la Corde, Leoncio Almánzar Objío, y otros exfuncionarios, así como para los empresarios vinculados en la venta, de manera irregular, de cuatro millones de metros cuadrados del sector Los Tres Brazos.

En cada audiencia una multitud de moradores del referido sector colman los tribunales en reclamo de que se haga justicia.

Proceso judicial

Al caso Los Tres Brazos están vinculadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de Corde, así como Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional, entre otros imputados.