Las autoridades incautaron un cargamento de 564 paquetes de cocaína y fueron arrestados cinco hombres en una persecución desplegada por aire, mar y tierra en las costas de Barahona, donde también se ocupó una pistola y una embarcación, entre otras evidencias vinculantes a la investigación, en una labor conjunta desarrollada frente a las costas de la provincia de Barahona.

Las fuerzas de seguridad, coordinadas por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de la República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y el Ejército (ERD), apoyados por agencias de inteligencia del Estado, montaron un amplio despliegue marítimo, aéreo y terrestre para interceptar a los tripulantes de una lancha rápida que, según informes de inteligencia, se movilizaba hacia las costas dominicanas con un importante alijo de sustancias narcóticas.

Luego de varias horas de una ininterrumpida persecución, los individuos, al notar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha, lanzaron varias pacas al mar y emplayaron la embarcación en las costas de la playa San Rafael, lo que obligó a una amplia movilización de unidades de reacción para asegurar el control total de todo el litoral.

Puede leer: Tragedia en Cotuí: profesora y su hija pierden la vida en choque de vehículos

Posteriormente, se ejecutó un operativo de búsqueda y rastreo en toda la zona, logrando confiscar en el interior de la embarcación varias pacas, así como recuperar de las aguas del mar Caribe otros 13 sacos conteniendo un total de 564 paquetes de presunta cocaína, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.

Durante la intervención, arrestaron a seis hombres y se ocupó una embarcación de 23 pies de eslora con un motor fuera de borda de 60 caballos de fuerza, una pistola con su cargador y varias cápsulas, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a otros miembros de esta estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

«Se trata de estructuras criminales que operan en la región este del país, cuya metodología consiste en ingresar cargamentos masivos de sustancias narcóticas mediante embarcaciones de alta velocidad provenientes de las **costas suramericanas”, señala el comunicado de prensa.