Santo Domingo.- El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, activó este viernes el protocolo de actuación de la institución, ante las lluvias pronosticadas para este fin de semana y en las provincias en alerta verde y amarilla.

Al encabezar una reunión virtual con los 32 directores provinciales, Salas instruyó que estén atentos a las condiciones climatológicas y a coordinar acciones desde los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) de las localidades que encabezan los gobernadores a nivel provincial y los alcaldes y alcaldesas en los municipios.

“La prioridad es salvar vidas. Nuestro equipo está listo para realizar evacuaciones y perifoneo preventivos en aquellas localidades donde se ha declarado la alerta amarilla”, dijo Salas.

Juan Salas, director de la Defensa Civil.

El también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias informó que la Defensa Civil puso a disposición de la población unos 2,742 albergues a nivel nacional, para ser usados en caso de ser necesario.

En alerta amarilla están las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel para que los residentes en zonas vulnerables permanezcan preparado ante posibles situaciones de emergencias.

En verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte, Puerto Plata, Valverde, Elías Piña, San Juan, Baoruco, e Independencia para que los residentes en zonas vulnerables están en comunicación con los organismos de emergencias.

En la misma información la Defensa Civil invitó la población a consultar el listado a través de la página web institucional www.defensacivil.gob.do y al escanear un código QR publicado en las redes sociales, preparado para esos fines.

Ante las precipitaciones que se esperan se recomendó a las personas no intentar cruzar ríos o cañadas desbordadas, permanecer en zonas seguras y seguir las indicaciones oficiales. Además, llamar al 9-1-1 o a la Defensa Civil al 809-472-8617 ante cualquier emergencia.