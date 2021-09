Defensa de Andrés Bautista pide a SCJ declinar expediente

Santo Domingo.- La defensa técnica del expresidente del Senado, Andrés Bautista García, afirmó hoy que al Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe declinar a un tribunal ordinario el juicio de fondo que se sigue a su defendido y a otros imputados que no gozan de jurisdicción privilegiada.

El coordinador de la defensa técnica del expresidente del exsenador, el litigante Carlos Salcedo, explicó ayer al Pleno que el auto de envío a juicio emitido por el juez especial de la Instrucción de esa alta corte, Francisco Ortega Polanco, es nulo, debido a que habiendo contactado que era incompetente la jurisdicción privilegiada para conocer del juicio de fondo de Bautista García, dictó apertura a juicio contra él y otros que no son ni legisladores ni ministros.

Salcedo señaló que al juez Ortega no establecer contra Bautista García el tipo penal de la asociación de malhechores debió de remitir su expediente a un tribunal ordinario.

“Habiendo descartado la asociación de malhechores, con lo cual pudo verificar que no había conexidad ni indivisibilidad entre los hechos imputados a Tommy Galán con los que se le imputan a Andrés Bautista García, ni en tiempo, ni en modo ni lugar, efectivamente lo que en derecho se hacía mandatorio era enviarlo a la jurisdicción ordinaria y a los demás que no eran aforrados, no haberlo hecho constituye una violación fragrante al acceso a la justicia, a la tutela efectiva y al debido proceso” argumentó el jurista.

Dijo que ninguna disposición constitucional ni en el Código Procesal Penal establece que si hay un imputado que goza de jurisdicción privilegiada éste arrastre a otros encartados que no la tienen.

“Esa actuación del juez Ortega Polanco, que es el auto de envío a juicio, es absolutamente nulo, y la Suprema que debe verificar su propia competencia debe declinar el expediente ante la jurisdicción ordinaria”, precisó la defensa de Bautista García.

Cree que el único que debe mantenerse en la Suprema Corte de Justicia es Galán, ya que en su condición de senador tiene jurisdicción privilegiada.

También favoreció una solicitud de excepción de inconstitucionalidad y nulidad del proceso, debido a que la Suprema Corte de Justicia tomó decisiones en momentos en que algunos magistrados estaban siendo recusados “el juez recusado está inhabilitado para formar parte de las deliberaciones”.

Se espera que hoy la defensa de Bautista concluya con la presentación de incidentes y excepciones. La audiencia de hoy está pautada para las 3:00 de la tarde; la de ayer se terminó a las 7:00 de la noche.

La defensa de Bautista García la sustentan los abogados Carlos Salcedo, Antoliano Peralta Romero, Jorge López Hilario,Gustavo de los Santos Cool y Thiago Marrero.

Los acusados de recibir los 92 millones de dólares que repartió Odebrecht para beneficiarse con la aprobación y adjudicación de obras son el empresario Ángel Rondó; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el notario Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado, Andrés Bautista García, el senador Tommy Galán y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez.