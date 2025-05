El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina (c), habla durante la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana en Santo Domingo. / SCJ

Santo Domingo.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, reafirmó este jueves que la justicia en Iberoamérica debe estar verdaderamente centrada en las personas, lo que implica un compromiso profundo con la inclusión, la empatía y la transformación del sistema judicial.

Así lo expresó al encabezar una mesa redonda en el marco de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se reunió con representantes de organismos cooperantes de la región para promover el intercambio de buenas prácticas y soluciones que fortalezcan el vínculo entre justicia y democracia.

La mesa redonda giró en torno al tema “El futuro de la justicia y la democracia en Iberoamérica: por una justicia centrada en las personas”. Durante su intervención, el magistrado Molina subrayó que este enfoque debe ir más allá de una declaración retórica.

“Hablar de justicia centrada en las personas implica preguntarnos seriamente: ¿Quién accede realmente al sistema de justicia?, ¿Quién queda fuera?, ¿Quién espera demasiado?, ¿Quién no comprende lo que decimos?, ¿Quiénes sienten que la justicia no los escucha o no está para defenderlos?”, expresó.

Molina advirtió que la democracia no puede sostenerse sin un sistema judicial receptivo, comprensivo y transformador. Para lograrlo, consideró fundamental que la justicia sea abierta, participativa y que aborde los conflictos desde una perspectiva verdaderamente humana.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

El objetivo fue intercambiar ideas sobre cómo fortalecer la responsabilidad institucional de proteger la dignidad, garantizar los derechos y promover la cohesión social.

Durante el diálogo se abordaron los desafíos que amenazan la relación entre justicia y democracia en la región, así como el rol fundamental que debe asumir el sistema judicial para salvaguardar los valores democráticos frente al auge del populismo y las crisis institucionales.

Sobre la Cumbre Judicial Iberoamericana

La Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) es un espacio clave de cooperación que reúne a los poderes judiciales de los 23 países de la región.

Es un foro permanente que promueve el diálogo, el intercambio de experiencias y la articulación de estrategias para mejorar la administración de justicia.

La edición de este año contempla una agenda de trabajo que incluye reuniones preparatorias y talleres temáticos, y culminará con la Asamblea Plenaria, prevista para los días 15 y 16 de mayo. La inauguración formal tuvo lugar el miércoles 14 de mayo.

Bajo el lema “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, esta edición de la Cumbre se enfoca en tres ejes estratégicos: una justicia oportuna y sin demoras; una justicia inclusiva que garantice el acceso para todos; y una justicia confiable, basada en la transparencia.