Defensa prohíbe a militares asistir a discotecas y hablar sin autorización

Santo Domingo.- El ministro de Defensa, teniente general, Carlos Antonio Fernández Onofre prohibió hoy de manera categórica que los militares, en uniforme o de civil, portando armas de fuego no pueden frecuentar en establecimientos donde se vendan bebidas alcohólicas, tales como discotecas, bares, drinks, colmadones y no pueden emitir declaraciones en medio de comunicación o redes sociales si no están autorizados.

En este sentido, se enfatiza que sólo el Ministerio de Defensa, las Comandancias Generales o las personas debidamente autorizadas están facultadas para emitir declaraciones oficiales sobre actividades institucionales de carácter social, cultural, deportivo o religioso.

Asimismo, recordó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas deben acatar las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Núm. 139-13, especialmente en lo relativo a la prohibición de emitir declaraciones no autorizadas.

El Ministerio de Defensa (MIDE) emitió la circular núm. 6-2025, la cual reitera y actualiza disposiciones fundamentales sobre la conducta y restricciones aplicables a los militares, tanto en el servicio como fuera de él.

La disposición indica que el incumplimiento de estas medidas será considerado una falta grave y sancionado conforme a la Ley Orgánica y el Reglamento Militar Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, se instruye a todos los oficiales ejecutivos y responsables de unidades militares a garantizar la difusión y cumplimiento de la circular, la cual debe ser leída en formación y colocada en lugares visibles de cada recinto, campamento o destacamento, quedando sin efecto cualquier norma administrativa anterior que le sea contraria.

Con el objetivo de fortalecer la disciplina, preservar la imagen institucional y garantizar el estricto cumplimiento del marco legal que rige a los miembros de las Fuerzas Armadas, el documento también hace un llamado a evitar el uso inapropiado de vestimentas, lenguaje, comportamientos o acciones que puedan afectar la imagen de la institución en medios de comunicación, incluyendo plataformas digitales y redes sociales, tanto en uniforme como de civil.