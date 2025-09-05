El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó cambios en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas y en las Escuelas Vocacionales.

Entre las designaciones están el general de brigada Piloto Jonás Reynoso Barrera, FARD, designado Director General del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5I) de las Fuerzas Armadas, en sustitución del Vicealmirante Samuel O. Jiménez Lorenzo, ARD.

El general de brigada piloto Fernando Rafael Hernández Calcaño, FARD fue nombrado Director de Organización, Doctrina y Entrenamiento del Ministerio de Defensa, en reemplazo del contralmirante Anthony Manuel Tadeo Jiminián Objío, ARD.

Leer:

Mientras el coronel (DEM) Milton Castillo Nolasco, ERD fue nombrado Subdirector de Organización, Doctrina y Entrenamiento del Ministerio de Defensa, en sustitución del general de brigada Melido J. Barrios Marte, ERD.

En tanto el coronel (DEMA) Danieslivar Veloz Ramírez, FARD, fue designado Subdirector de Control de Armamentos y Materiales Peligrosos de la Dirección de Inteligencia (J-2, MIDE), en sustitución del coronel José Raúl Rodríguez Duval, ERD.

En el mismo memorándum el coronel (DEM) Luis E. Faval Montero, ERD, designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Valverde Mao, en sustitución del Mayor José E. Rivera Paulino, ERD.

En tanto el capitán de Navío (DEMN) Juan Salas de la Cruz, ARD, designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Azua, en sustitución de la Capitán de Fragata Angelita Yocayra Peña Azcona, ARD.

El teniente Coronel (DEMA) César R. Mencía Cury, FARD fue designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de San José de Ocoa, en sustitución del Mayor Franklin A. Baldera Thomas, ERD.



Mientras el teniente coronel Ingeniero en Sistemas Manuel Antonio Guzmán Lizardo, ERD fue designado Subdirector de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), en sustitución del Mayor Ingeniero en Sistemas Tomás García, ERD.

El mayor Franklin A. Baldera Thomas, ERD, designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de San Cristóbal, en sustitución del Capitán de Navío Juan Salas de la Cruz, ARD.

También el mayor Junior Doñé Peralta, ERD, designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Los Alcarrizos, en sustitución del Coronel Luis E. Faval Montero, ERD.

El mayor José E. Rivera Paulino, ERD, designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Santo Domingo Este, en sustitución del Mayor Junior Doñé Peralta, ERD.

En tanto el mayor Miguel Alejandro Damián Florimón, ERD, designado Inspector Militar de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Baní, en sustitución del Teniente Coronel César R. Mencía Cury, FARD.