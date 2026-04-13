El expresidente de la República, Leonel Fernández expresó condolencias por el fallecimiento este lunes del comunicador y cronista de arte dominicano, Carlos Batista.

«He recibido con profundo pesar la noticia del fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, buen amigo y figura destacada de la comunicación nacional», publicó en X el exmandatario.

«Su pasión por la cultura y su cercanía humana dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerle. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares y allegados», agregó Fernández.

He recibido con profundo pesar la noticia del fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, buen amigo y figura destacada de la comunicación nacional.



Su pasión por la cultura y su cercanía humana dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de… — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) April 14, 2026

Carlos Batista

Carlos Batista Matos falleció este lunes en un centro de salud de Santo Domingo, tras permanecer varios días ingresado por complicaciones médicas.

El comunicador acumuló más de tres décadas de labor profesional, destacándose principalmente por la producción y conducción de su programa «Con los Famosos».

A lo largo de su carrera, Batista Matos trabajó en diversos medios escritos y televisivos, donde se especializó en la crónica de espectáculos.

Tras la confirmación de su deceso, representantes de gremios periodísticos y figuras del sector público han manifestado sus condolencias a los familiares.