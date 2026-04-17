PEDERNALES.– Una delegación diplomática de la Unión Europea, integrada por representantes de Alemania, Francia, España, Italia y otros países, realizó una visita a esta provincia fronteriza con el objetivo de promover proyectos de desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación internacional en beneficio de las comunidades locales.

Durante su estadía, los diplomáticos recorrieron varias instituciones, entre ellas la Gobernación Provincial y el Hospital Dr. Elio Fiallo, acompañados por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Freddy Thorman; el director de inteligencia del CESFRONT, Radhamés Adames; el coronel Cruz, del 16.º Batallón de Infantería, y un equipo de seguridad policial y militar.

En un encuentro con autoridades locales, encabezado por la gobernadora Edirda De Óleo Peña, el alcalde de Oviedo, Ramón Pérez, y el alcalde de Pedernales, Alfredo Francés, la delegación conoció los detalles de diversos proyectos y las propuestas de cooperación impulsadas por países europeos.

La misión estuvo liderada por el embajador Raúl Fuentes Milani y Stefaan Pauwels, e incluyó además a las embajadoras Maike Friedrichsen (Alemania), Sonia Barbry (Francia) y Lorea Arribalzaga Ceballos (España), así como al embajador Sergio Maffetone (Italia), quienes destacaron la importancia de fortalecer los vínculos y coordinar agendas de trabajo en favor del desarrollo regional.

El encuentro se centró en la creación de iniciativas sostenibles orientadas al crecimiento de Pedernales, alineadas con estándares internacionales de desarrollo humano y protección ambiental, con énfasis en un crecimiento económico ordenado.

La agenda priorizó áreas clave como seguridad, salud, agricultura, desarrollo social y turismo sostenible, consideradas fundamentales para convertir la provincia en un referente de sostenibilidad, con el respaldo técnico de organismos internacionales.

La gobernadora De Óleo Peña valoró el apoyo europeo como esencial para el progreso social de la provincia, mientras que el alcalde Ramón Pérez resaltó la disposición de los gobiernos municipales para fortalecer la infraestructura local mediante esta cooperación. Ambos coincidieron en que esta alianza posiciona a Pedernales como un destino atractivo para la inversión extranjera.

La delegación europea reafirmó su compromiso de acompañar técnicamente las iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente, consolidando a Pedernales como un punto clave en la agenda de cooperación internacional.