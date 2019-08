View this post on Instagram

El diputado #DemóstenesMartínez consideró este viernes que el incumplimiento del acuerdo partidario de la alternabilidad en el bufete directivo de la Cámara de Diputados envía una “señal de desunión” a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Martínez, quien presidía la plancha propuesta por el diputado Francisco Mancebo, pronunció donde dijo estar “orgullo y tranquilo” porque las evidencia reflejan que está “del lado correcto de la historia, en contraposición a quienes hoy han violado el pacto”. #ElNacional