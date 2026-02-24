El dengue bajo control, pero con un 72% más de casos

Los 30 casos de dengue que se han detectado en las últimas horas son un llamado a reforzar las prevenciones sanitarias para contener la propagación de la enfermedad.

Aunque el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que la enfermedad está controlada, de todas formas se impone una batida contra el mosquito que transmite el dengue como una incansable campaña de orientación a la ciudadanía.

La gente es dada a olvidar que el agua estancada, los floreros, jardines y otros depósitos son fuentes para la incubación del insecto cuya picadura provoca un mal que puede hasta causar la muerte.

Estimula la garantía de Salud Pública de que el dengue está controlado, pero el incremento de un 72 % de los casos detectados con relación al año pasado es una señal que bajo ninguna circunstancia se puede ignorar.

Aunque no sea para alarmarse.