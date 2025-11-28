La atención primaria como clave en hospitales

Consciente del impacto de la atención primaria en el servicio sanitario, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, se comprometió a impulsar el sistema en los hospitales a partir del año entrante.

El procedimiento es una necesidad para abaratar, agilizar y eficientizar el servicio de salud que por distintas razones se posterga o no se acaba de cumplir.

La atención primaria viene a ser un importante eslabón del remozamiento de varios centros de salud, la digitalización del récord único y la implementación de la telemedicina.

Puedes leer: Adiós a Luis Ramón Cordero: un legado imborrable

El ministro Atallah reconoció que el proceso juega un papel fundamental en la garantía integral de los servicios sanitarios de toda la población. Pero tiene que comprenderse que la tarea no es exclusiva del sector público. Lo más sensato es colaborar con él para que el fortalecimiento de la atención primaria se convierta en una realidad.