NUEVA YORK.- El prestante abogado criminalista por más de 40 años en esta ciudad, Andrés Aranda, denunció que tres porciones de terrenos de su tía fallecida (31 de mayo 2023), Concepción Aranda de Villaverde, quedando como continuadores jurídicos sus hijos Jacqueline y Fernando Arturo Villaverde Aranda, han sido adjudicados a terceros de forma fraudulenta y sus invasores construyen edificios.

Dichos terrenos fueron adquiridos por Aranda de Villaverde en 1967 y 1971, mediante compra a E.O Garrido Pueblo. Las siguientes extensiones son: 1,671 Mts2; inscrito en el Registro de Títulos el 4 de diciembre del año 1967, bajo el Número 1645; folio 412 del Libro de Inscripciones Numero 56.

Asimismo, 2,248.96 Mts2; inscrito en el Registro de Títulos el 8 de marzo del año 1971, bajo el Número 1354; folio 339 del Libro de Inscripciones 66; y 1,000.28 Mts2, inscrito en el registro de Títulos el 8 de marzo del 1971, bajo el Número 1353; folio 339 del Libro de Inscripciones No. 66; para un total de cuatro mil novecientos veinte veinticuatro metros cuadrados (4,920.24. Mts2).

En 2,600 metros de la parcela 56-B-1-A, del Distrito Catastral No. 3, el fideicomiso Villa del Centro VII, administrado por la Fiduciaria Popular, están construyendo cinco edificios en violación a una disposición del abogado del Estado que ordenó la paralización de los mismos.

Los terrenos están ubicados en la calle General Sandoval esquina Respaldo Primera, Reparto San Juan, Las Palmas de Herrera, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, según Cartas Constancias contenidas en Certificado de Título 67-4027 a nombre de Concepción Aranda de Villaverde.

El abogado Aranda sostiene que los derechos de propiedad de su tía están amparados en tres (3) constancias anotadas en Certificado de Titulo 67-4027 de fecha 3 de octubre del 2000.

También en Tres (3) Certificaciones del Estado Jurídico del Inmueble del siete (7) de febrero del 2024, y Certificaciones de Inmobiliaria Garrido Puello C. por. A. y SRL, del 11 de diciembre del 2000 y ratificada con certificación de fecha 16 de abril del año 2024.

En 1995 la señora Aranda de Villaverde, demanda ante el Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original a intruso que se deslindó de manera irregular en los terrenos de su propiedad.

El Tribunal solicitó a la Dirección General de Mensuras Catastrales un descenso para que verificara si los deslindes realizados están sobre los derechos registrados y ocupados por la señora Aranda de Villaverde. Se determinó que los mismos se habían hecho sobre dichos terrenos.

El Tribunal de Tierras mediante sentencia número 63-05 de fecha 8 de noviembre del año 2005, resoluto en el Numeral Sexto Letra C, lo siguiente:

«Dispone mantener con toda su fuerza y valor jurídico, las Constancias Anotadas en Certificado de Título No. 67-4027 que ampara los derechos de propiedad de la señora Aranda de Villaverde.

Sus derechos fueron reconocidos por la sentencia 63-05 de noviembre del 2005; ratificado en la Corte de Apelación de Tribunal Superior de Tierras Departamento Central, mediante sentencia 100 de fecha 5 de marzo del año 2007.

Luego, el agrimensor José Ramón Sánchez realizó los deslindes en dichos terrenos, pero se determinó en el Tribunal de Tierras que ya se habían hecho.

Las investigaciones detectaron que se habían realizados tres (3) deslindes en los 4,920.24Mts2, de la Parcela 56-B-1-A, del Distrito Catastral No. 3, sector Las Palmas de Herrera del Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.

En la litis judicial figuran como acusados, sostiene el doctor Aranda: Andrés de Santos, Jeannette Valentín, Lourdes Alt. Liriano, Bladimir Joel Mena, Benjamín Mercedes, Ana Pascual, Librado Medina Ubrí, Amado Mejía Chevalier, Luisa García Suero, Esteban Aybar, Inocencia Rosario de Aybar, Eugenio Garrido Saviñón, Andrés Alberto Hernández, y José Rafael Rodríguez.