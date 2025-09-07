Santo Domingo,- El exministro de Hacienda, Daniel Toribio Marmolejos, denunció que hay opacidad en el uso dado a la gran cantidad de dinero tomado prestado por parte del gobierno, el cual ha durado tres años guardado, mientras la sociedad dominicana tiene muchas necesidades.

Toribio Marmolejos dijo no cuestionar que se tomaran esos préstamos, sino al hecho de que después de ese tiempo ahora es que se va a usar una parte en el presupuesto complementario.

Sostuvo que hasta la fecha no se conoce a las instituciones que se asignaron esos préstamos, porque el dinero no puede ir de Tesorería al Banco Central y de ahí al banco de reservas, y viceversa, ya que lo correcto es asignárselo a alguna institución.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el economista y profesor universitario aclaró que cuando se toma un préstamo, llega a una institución, y es ella la que le da el uso o destino correspondiente.

Agregó que ahora puede aparecer que el ministerio o institución descentralizada podría haber gastado ese dinero, cuando no lo hizo, porque el presupuesto hay que equilibrarlo con ingresos y gastos, y como no puede hablarse de que fue un ahorro, ese dinero se le entregó a alguien.

“¿Tú vas a durar tres años con ese dinero guardado mientras hay muchas necesidades en la sociedad dominicana? Fíjate que yo no estoy diciendo que tú lo hiciste y que ahora sea que lo vaya a usar, pero además hay una opacidad en eso porque, ¿a qué institución se le asignó? O sea, ¿dónde era que estaba el dinero? Porque no podía ir de Tesorería al Banco de Reserva al Central, o de este último al primero”, insistió el profesional de la economía.

El exadministrador del Banco de Reservas reiteró que “eso no funciona así; a ti se le asigna alguna institución, quiere decir que esa institución gastó ese dinero cuando no lo hizo, porque en el presupuesto tiene que aparecer el equilibrio y el gasto”.

Toribio indicó que la mejor manera de comprobar eso es observando las informaciones de final de año, cuando el gasto de capital se dispara. Posiblemente, a muchos fideicomisos e instituciones no financieras les dieron dinero para que lo tuvieran, y eso era lo que estaba en el Banco Central.

“Esa es otra situación, porque, obviamente, no están diciendo que una buena parte de las reservas del Banco Central estaban infladas, y al comenzar a desmontarla de US$15,000 millones a algo más de US$13,000 millones, era un crecimiento con esteroides, porque el Banco Central en muchas ocasiones ejerce presión para que el gobierno se endeude, con la finalidad de aumentar sus reservas”, precisó Toribio.

Destacó que la institución responsable de la política monetaria dice en un documento puesto a circular que eso es provisional, pero el caso del dinero que se tomó prestado cuando estaba el coronavirus no se trata de ninguna provisionalidad, debido a que duró cuatro años.

Daniel Toribio critica contradicciones de autoridades para tratar de justificar bajo crecimiento de la economía

El exministro de Hacienda y del Banco de Reservas, Daniel Toribio, criticó las contradicciones en las que incurre el gobierno para explicar el bajo crecimiento de la economía, cuando lo atribuye a factores externos, pero al mismo tiempo destaca el buen desempeño del turismo, inversión extranjera y las remesas que envían a sus familiares los dominicanos que residen en el exterior.

Toribio, quien es titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, leyó una declaración ofrecida por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, donde aseguraba que la moderación del crecimiento de la economía en el 2025 ha estado influida por el convulso panorama internacional y la incertidumbre que ha afectado la decisión de consumo e inversión.

¿Por qué yo digo que es una negación que no quieren ver la realidad? Pero es el mismo Banco Central que nos informa que las remesas romperán récord este año, que la inversión extranjera crece como nunca antes; lo mismo dice sobre el crecimiento que experimenta el turismo, las zonas francas, el precio del oro y del cacao”, explicó Toribio Marmolejos al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Agregó que las cifras oficiales establecen que el petróleo en la actualidad está más barato que las estimaciones que tenía el gobierno; partiendo de esa realidad, se puede alegar lo que sea, menos atribuir el lento crecimiento del Producto Interno Bruto al entorno internacional.

Sobre la visita del Fondo Internacional al país para revisar el comportamiento de la economía, explicó que tienen un esquema donde quiera que visiten, y se equivocan al argumentar que el entorno internacional afecta a todos los países por igual.

“Y no es así, en el caso de nuestro país, muchas veces, lo que es positivo para los países de Suramérica, es positivo para la República Dominicana.

Lo que es negativo para Venezuela cuando caen los precios del petróleo es positivo para este país; igual lo que es negativo para los tenedores de dólares nos conviene a los dominicanos porque estamos vendiendo oro que se aprecia”, ejemplificó.

Toribio atribuye alza del dólar a percepción de sectores económicos sobre realidad reservas Banco Central

Los efectos del presupuesto complementario, que parte de los ingresos se financiarán con dinero que el gobierno había tomado prestado y estaban como reservas del Banco Central, podría ser una de las causas del alza de la tasa de cambio que el pasado viernes superó los 64 pesos por un dólar, de acuerdo al exministro de Hacienda Daniel Toribio.

“Yo creo que ayudó mucho de esa percepción de la gente a esa tasa de cambio el tema del presupuesto complementario, porque muchas personas se dieron cuenta de que había una parte del gobierno que estaba en la reserva del Banco Central, y como el gobierno decidió gastar ese dinero, entonces la gente piensa que no se le estaba diciendo toda la verdad sobre dicha reserva”, respondió Toribio al ser cuestionado en el programa D´AGENDA sobre el alza del tipo de cambio.

El exadministrador del Banco de Reservas sostuvo que el Banco Central se acomodó mucho con los préstamos del gobierno, ya hay una sensibilidad muy grande de la sociedad dominicana sobre el endeudamiento, y los préstamos se perciben en los medios de comunicación más de lo que es en la realidad.

El dirigente opositor aclaró que los dólares que ingresan como inversión extranjera o por concepto del turismo son depositados en el Banco Central, y lo cierto es que la gente los vende en el mercado, y por ende, para que la institución emisora tenga reserva, debe comprarlos, y esa operación genera incremento del dinero en circulación, que a su vez provoca inflación.

Toribio Marmolejos insistió en que la narrativa del gobierno para explicar la situación económica no concuerda con la realidad, porque los elementos que provocan la crisis son de carácter interno y no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el extranjero.