Gigantes de San Francisco resistieron una reacción de último minuto y derrotaron 95-87 a los Marineros de Puerto Plata en un intenso partido celebrado en el polideportivo Mario Ortega, en la continuación de la Súper Liga LNB.

Los francomacorisanos parecían tener el encuentro bajo control tras sacar ventaja de 14 puntos en el último cuarto, pero los visitantes reaccionaron y llegaron a colocarse a solo dos unidades restando 1:40 por jugar.

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Sin embargo, una escapada de Charles Brown Jr. devolvió tranquilidad a los Gigantes y prácticamente selló la novena victoria del conjunto.

Luismal Ferreiras encabezó la ofensiva de los Gigantes con un doble-doble de 21 puntos y 14 rebotes, mientras que Francis King Fitzgerald aportó 18 tantos y seis capturas.

También se destacó Jeankarlo Iciano con 16 unidades, incluyendo cuatro triples, y Brown Jr. terminó con 13 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Por los Marineros, Andersson García volvió a tener una actuación dominante al quedarse cerca del triple-doble con 31 puntos, 17 rebotes y ocho asistencias. Andrés Fulgencio agregó 17 tantos y Luis Féliz finalizó con 15 unidades.

Los Gigantes marcaron el ritmo desde el inicio y llegaron a tener ventaja de 10 puntos en el primer parcial gracias a la efectividad ofensiva de Brown Jr. e Iciano.

En el tercer cuarto, Puerto Plata logró reducir la diferencia a siete puntos tras el empuje ofensivo de Andersson García, pero un triple de Iciano devolvió el control a los locales antes del cierre del parcial.

Ya en el último período, los Marineros apretaron la defensa y montaron una corrida que puso el juego 85-83, pero los Gigantes respondieron con canastos claves en el tramo final para preservar el triunfo.

Con la victoria, San Francisco mejoró su récord a 9-2, mientras que Puerto Plata cayó a 4-6 en la temporada.