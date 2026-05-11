Anthony Edwards anotó 16 de sus 36 puntos en el último cuarto para ayudar a los Minnesota Timberwolves a igualar su serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA contra los San Antonio Spurs con una victoria de 114-109, luego de la sorprendente expulsión de la estrella Victor Wembanyama al comienzo del segundo cuarto del Juego 4 el domingo.

Naz Reid recibió el fatídico codazo en el cuello de un frustrado Wembanyama y terminó con 15 puntos y nueve rebotes para ayudar a los Timberwolves a cerrar con fuerza después de algunos momentos titubeantes.

“El dolor es una señal de debilidad en el cuerpo”, dijo Reid. “Eso es todo”.

Edwards anotó un tiro de 8,2 metros para acercar a los Wolves a 94-91, y luego pidió ayuda a la afición en los últimos minutos, ya que los Spurs… Su triple tras recibir el balón desde la banda, a falta de 5:12, puso a los Wolves arriba 98-97, su primera ventaja desde la mitad del tercer cuarto.

ANT SCORED 16 OF HIS 36 IN THE FOURTH.



Went 6/8 from the floor and played all 12 minutes 💯@Timberwolves take Game 4 at home! pic.twitter.com/mSnP2V6nfv — NBA (@NBA) May 11, 2026

Luego, los pívots se pusieron manos a la obra sin Wembanyama controlando la zona. Rudy Gobert, que anotó 11 puntos y capturó 13 rebotes, convirtió una jugada de tres puntos a falta de 3:02 tras un pase de Reid y, más tarde, realizó un mate para poner el marcador 107-101 a falta de 1:56 tras un pase preciso de Julius Randle.

El tiro de Reid a falta de 40 segundos le dio a los Wolves una ventaja de siete puntos, antes de que Dylan Harper consiguiera un rebote, una falta provocada, un robo y dos tiros libres para ayudar a los Spurs a acercarse a tres puntos.

Tras lograr controlar un pase largo de Jaden McDaniels desde la banda, mientras De’Aaron Fox interceptaba su salto y provocaba un balón suelto, Ayo Dosunmu recibió una falta y encestó dos tiros libres a falta de 9,8 segundos para sentenciar el partido y empatar la serie a dos juegos por bando.

¿Spurs sin Wembanyama?

EXPULSADO VICTOR WEMBANYAMA. Nada que discutir. pic.twitter.com/nhGJHbUj35 — Ritmo NBA (@RitmoNba) May 11, 2026

San Antonio será sede del quinto partido el martes, y la liga determinará la situación de Wembanyama tras la falta flagrante de tipo 2 y la expulsión automática que se le impuso por el contacto excesivo con Reid.

Harper y Fox anotaron 24 puntos cada uno, y Stephon Castle añadió 20, mientras que los escoltas de los Spurs tomaron el relevo de su superestrella de 2,24 metros sin inmutarse y convirtieron el resto de la noche en una exhibición de tiros de media distancia con una serie de tiros en suspensión dentro y alrededor de la zona pintada.

“Solo intentaba ser lo que el equipo necesitaba”, dijo Harper, la segunda selección general del draft de la NBA del año pasado. “Creo que lo hice bien. Obviamente, el objetivo principal es ganar. No lo conseguimos”.

El público del Target Center enloqueció cuando Wembanyama abandonó la cancha con Minnesota ganando por dos puntos, pero los Wolves no supieron aprovechar del todo la oportunidad que les brindó su ausencia. Desde hace tiempo, tienden a perder su ventaja, sobre todo en defensa, cuando falta la estrella del equipo contrario.

“Cuando a todos los equipos les falta su mejor jugador, todos juegan con más libertad. Consiguen más oportunidades de tiro, con más confianza”, dijo Edwards. “Así que creo que fue mucho más difícil para nosotros”.

Tras cometer seis pérdidas de balón en un tercer cuarto en el que anotaron 20 puntos, los Wolves se encontraron con otra desventaja de ocho puntos al comienzo del último cuarto tras el triple de Fox, antes de lograr otro final decisivo.

“Tenemos un grupo de jugadores muy resilientes. Sin importar las circunstancias, seguiremos luchando, dándolo todo y confiando los unos en los otros”, dijo Gobert. “Simplemente tomar la decisión correcta. Esa es nuestra esencia. Puede que no siempre seamos consistentes, pero siento que cuando importa, subimos nuestro nivel”.