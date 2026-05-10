Identifican a dos presuntos delincuentes muertos en alegado tiroteo con la Dicrim en Los Alcarrizos

Los Alcarrizos. — Fueron identificados los dos presuntos delincuentes que murieron durante un alegado intercambio de disparos con agentes de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales (Dicrim), ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. En el incidente también resultó herido un cabo de la Policía Nacional.

Los fallecidos fueron identificados como Jorge Raulin, conocido como “El Menor”, y Javier Gregorio de la Cruz. Mientras que el agente herido es el cabo José Manuel Capellán Suárez, quien fue trasladado a un centro médico cuyo nombre no fue revelado.

“El Menor” y De la Cruz presentaban múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron llevados por los agentes a la sala de emergencias del hospital Dr. Vinicio Calventi, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas.