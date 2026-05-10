El presidente Luis Abinader deja inaugurado el remozamiento al Club Los Cachorros de Cristo Rey. / Presidencia RD.

Santo Domingo. — Con una inversión que supera los 54 millones de pesos, el presidente Luis Abinader entregó este domingo el remozado Club Deportivo y Cultural Los Cachorros, en el populoso sector de Cristo Rey.

Durante el acto, el mandatario afirmó que esta obra forma parte de un plan de justicia social para la barriada, rescatando espacios que por años fueron demandados por la comunidad para el sano esparcimiento de la juventud.

El jefe de Estado subrayó que su gestión impulsa el deporte como una herramienta estratégica para combatir la delincuencia y el consumo de sustancias prohibidas.

“Trabajamos para que el deporte se convierta en la vacuna contra los vicios en todo el país”, enfatizó Abinader, tras señalar que estas instalaciones fomentan la disciplina y crean nuevas oportunidades de desarrollo para los jóvenes dominicanos.

También te puede interesar:

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, detalló que la remodelación del Club Los Cachorros abarcó un área de cinco mil metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron un nuevo techado, áreas de combate para karate y boxeo, gimnasio, biblioteca, canchas exteriores y salones de eventos.

Club Los Cachorros de Cristo Rey

Cruz destacó que la inversión exacta de 54.4 millones de pesos permite que un club con décadas de historia pueda seguir puliendo el talento de cientos de atletas en condiciones dignas y modernas.

En el acto también intervinieron el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el doctor Félix Cruz Jiminián, quienes coincidieron en que ningún mandatario había volcado tanta atención y recursos hacia Cristo Rey como la actual administración.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco habla en la inauguración del remozamiento del Club Los Cachorros en Cristo Rey, Distrito Nacional. / Fuente externa.

“Este club representa la formación, la esperanza y la convivencia de nuestros residentes”, manifestó Pacheco, al resaltar la transformación integral que ha experimentado el sector en los últimos años tanto en infraestructura como en seguridad ciudadana.