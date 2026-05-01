Iván Ruiz apuesta por contenidos “complejos”: “Lo viral es como una gripe”

Santo Domingo.- El veterano productor dominicano Iván Ruiz afirmó que prefiere apostar en la pantalla por propuestas “arriesgadas y complejas”, incluso con altos costos económicos y múltiples talentos, en lugar de optar por contenidos virales que, a su juicio, tienen un impacto pasajero.

“Van a subsistir aquellos que se reinventen, aquellos que se sintonizan con el tiempo sin caer en la trampa de montarse en la ola efímera de lo viral. Porque lo viral es como una gripe, se va en dos días”, expresó.

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El comunicador también destacó que los contenidos con valor duradero requieren más esfuerzo y paciencia. “Lo que permanece es aquello que tiene ciencia. La apuesta es un poquito más compleja porque hay que esperar, hay que tener paciencia; es más difícil, no se ven resultados inmediatos, pero qué bueno es no montarse en la ola de lo viral y apostar a lo permanente, a construir plataformas”, agregó.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre el impacto de las redes sociales en los medios, donde cada vez más creadores enfrentan el reto de equilibrar la inmediatez del contenido viral con la calidad y permanencia de sus propuestas.

En ese contexto, Ruiz reafirma su postura de priorizar proyectos que aporten valor a largo plazo, aun cuando impliquen mayores riesgos dentro de una industria en constante transformación.