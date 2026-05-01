Ego y dinero rompieron famoso dúo puertorriqueño

Uno de los integrantes de un reconocido dúo puertorriqueño de reguetón Zion y Lennox rompió el silencio sobre las razones que habrían provocado la separación artística entre ambos, asegurando que todo se originó por conflictos de ego y desacuerdos económicos.

Según relató Lennox durante un conversatorio, nunca antes había hablado públicamente del tema, pero decidió hacerlo al recordar una fuerte discusión que sostuvieron durante la boda de unos amigos.

“Él sentía que tenía poder sobre mí, cuando así no lo era. Somos un dúo, él tiene un 50 y yo tengo un 50%”, expresó el artista, dejando claro que ambos tenían la misma participación dentro del proyecto musical.

El cantante afirmó además que existían constantes diferencias personales, incluso por decisiones privadas, como el consumo de alcohol. “No quería que bebiera, cuando el alcohol le da más fuerte a él, por lo que yo veo”, comentó.

En medio de la discusión, también salieron a relucir reclamos por dinero que, según dijo, aún le adeudaban. Explicó que no administraba directamente las finanzas, ya que existía un equipo de contables y oficinas encargadas del manejo económico.

Sin embargo, denunció que tras varios cambios en el personal contable comenzaron a retenerle pagos correspondientes a festivales realizados en Puerto Rico. También mencionó inconvenientes con otros eventos, entre ellos presentaciones del Coca-Cola Music Fest, donde aseguró que tampoco recibió el dinero acordado.

El artista señaló que esas situaciones fueron “la gota que derramó la copa”, marcando el punto definitivo de quiebre en la relación profesional con su compañero.