El experto en proyectos eléctricos, Bernardo Castellanos, informó hoy que las causas de los dos últimos apagones generales registrados en el país siguen latentes porque, a su juicio, no se han tomado las medidas correctivas para evitar que se produzca un nuevo desplome del sistema eléctrico.

Castellanos sostuvo que “ni en noviembre de 2025 ni en febrero de 2026 ningún funcionario de Punta Catalina se ha dado por enterado ni por aludido del informe del Organismo Coordinador y, en consecuencia, no hablan de esos temas. Y, por supuesto, el Presidente no ha cancelado a nadie en Punta Catalina”.

Bernardo Castellanos, experto en proyectos eléctricos

“Las causas de los dos apagones generales siguen intactas y sin resolver, y el país sigue sentado sobre una bomba de tiempo activada y de mecha corta que puede volver a explotar en cualquier momento produciendo otro apagón general”, precisó el especialista.

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Añadió que, aunque no fue el origen del apagón general del pasado 23 de febrero, la unidad número dos de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC) fue la responsable de hacer colapsar por completo el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) ese día, lo que dejó como resultado que millones de dominicanos se quedaran sin el servicio energético durante varias horas.

Informe

El informe técnico del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) revela que el apagón del pasado 23 de febrero fue producto de una caída de frecuencia que disparó la unidad 2 de la central eléctrica Punta Catalina, lo que provocó el colapso del sistema eléctrico nacional.

El documento señala que el sistema ya había sido afectado por un primer evento originado por una falla monofásica a tierra en la línea de transmisión de 138 kilovoltios Hainamosa–Villa Duarte, localizada a 2.8 kilómetros de la subestación de Hainamosa, con una corriente de cortocircuito de 15,320 amperios.

Durante ese evento se registraron daños en el interruptor ubicado en el extremo de Hainamosa, lo que provocó que la falla evolucionara desde la línea hacia la barra de la subestación. Como consecuencia, las líneas conectadas a esa barra operaron para despejar la falla.

El informe explica que esta perturbación provocó una caída de la frecuencia del sistema hasta 58.948 hertz, lo que activó el Esquema de Desconexión Automática de Carga (EDAC) de las distribuidoras hasta el cuarto escalón en un tiempo de 1.096 segundos.

Posteriormente, la salida de carga provocada por la actuación del EDAC elevó la frecuencia hasta 61.266 hertz, antes de estabilizarse en 60.609 hertz, aproximadamente 63.17 segundos después del evento inicial.

Sin embargo, 107.43 segundos después de estabilizado el sistema se produjo una nueva caída abrupta de la frecuencia tras el disparo de la unidad Punta Catalina 2, que generaba 334.144 megavatios.

Recomiendan ajustes en Punta Catalina

El informe del SENI recomienda que la central Punta Catalina realice los ajustes internos necesarios en sus sistemas de control y operación con el objetivo de evitar la ocurrencia de eventos similares y contribuir a garantizar una operación segura y confiable del sistema eléctrico.

Asimismo, plantea revisar el sistema de control de velocidad de la unidad, optimizar los lazos de control y operar con un margen de reserva mayor o con un nivel de operación más conservador, a fin de reducir el estrés térmico y los desbalances de flujo durante eventos transitorios del sistema. También recomienda revisar los ajustes de los relés.