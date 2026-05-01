La industria de la música tropical conmemora este año el 50 aniversario del lanzamiento de varias producciones discográficas que definieron el sonido de la salsa durante la década de 1970.

Temas grabados en 1976 por figuras como Héctor Lavoe, Roberto Roena y El Gran Combo de Puerto Rico alcanzan medio siglo de vigencia en el gusto popular y las plataformas de difusión.

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Entre las piezas que llegan a este aniversario destaca «Periódico de ayer», interpretada por Héctor Lavoe bajo la producción de Willie Colón.

La obra, con letra del compositor Tite Curet Alonso, se posicionó como un estándar del género, tras su aparición en el álbum De ti depende. Este disco también incluyó el éxito «Hacha y machete», consolidando la etapa como solista de Lavoe tras su separación formal de la orquesta de Colón.

Asimismo, la agrupación Roberto Roena y su Apollo Sound celebra los 50 años de «Mi desengaño», pieza central del álbum Lucky 7.

La producción se caracterizó por la integración de arreglos de viento y elementos de jazz, influyendo en la evolución técnica de los conjuntos de la época. Por su parte, la Sonora Ponceña registró en 1976 el tema «Bomba Carambomba», incluido en el disco Musical Conquest, con la voz de Luigi Texidor.

Las conmemoraciones de este año incluyen reediciones digitales y eventos especiales dedicados a la preservación del catálogo grabado bajo el sello Fania Records y otras casas disqueras del periodo.