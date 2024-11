LAWRENCE.- Brian A. DePeña nunca imaginó al inicio de los años 80s, cuando en Santo Domingo se desempeñaba como Encargado del Departamento de Costo del Hotel Caribeño, iba a ocupar la posición de alcalde de una de las metrópolis más importantes de los Estados Unidos, de Lawrence, del Estado de Massachusetts.

Con una sonrisa que le identifica hasta el alma, Brian narró a este medio, lo que ha sido parte de una vida que desde su niñez se desarrolló en medio de precariedades pero con unos padres muy responsables, tal y como lo describes, los señores Isidoro DePeña y Ramona Páez. Nació el 25 de septiembre de 1964. Tiene tres hermanos: Buenaventura, Henry y Cesar DePeña Páez.

A los 17 años emigró a Bonao, a estudiar su ciclo del bachillerato, al Colegio Adventista del Séptimo Día y luego, pasa a Santo Domingo a la casa de su tío Casimiro DePeña el cual lo acogió como un hijo.

Luego de varios trabajos informales logró conseguir uno como Encargado del Departamento de Costo del Hotel Caribeño, trabajo este que según manifiesta, fue una de sus primeras experiencias en el plano laboral, para de ahí iniciar su formación de lo que al día de hoy lo ha consagrado un próspero empresario.

A inicio de los 80s, en momento que su país atravesaba un difícil periodo de transición política, Brian y por insistencia de uno de sus hermanos decide buscar otros tipos de oportunidades y en una frágil yola, marchó a Puerto Rico, en donde trabajando en fincas cafetaleras, herrerías y otros, decide no mucho tiempo después irse a la ciudad de New York, en donde ya con sus papeles al día es acogido por su tía, la señora Isidora DePeña. Allí trabajó 13 años en la construcción y mantenimiento de edificios.

“New York para mí fue una ciudad de tránsito, yo para donde salí fue para Massachusetts, en donde tenía unos primos que eran los que me estaban esperando, sin embargo, una tía que fue la que me regaló el pasaje, me dijo que viniera para su casa”, dijo.

Su paso definitivo a Lawrence

Llega a Lawrence a principio de los años 90s. Luego de explorar la urbe y buscar alternativas para invertir su pequeño capital decide iniciar su primer negocio, el cual consistió en una ferretería que llamó “Ferretería Brian”, la cual estaba ubicada en la 332 Broadway.

No mucho tiempo después y logrando algunos ahorros para pagar otras deudas contraídas en aras de aumentar la productividad del negocio, este decide ampliar la misma y adquiere un edificio contiguo, en donde entre cosas también buscaba tener un poco más de rentabilidad, en un tipo de negocio en el que desde el primer instante dice que confió y que se llamó “Gomera Tenares”, el cual lo instala según nos dijo, en sociedad con el tenarense Wilson Santana quien no mucho tiempo después decide acabar la sociedad y marcharse a su Tenares natal.

Tercer negocio de DePeña

Brian decide continuar expandiéndose al mundo de los negocios y compra un Night Club, en el 272 del mismo Broadway, el que decide convertirlo en un centro para la realización de eventos privados y familiares. Opera bajo el nombre de “DePeña Hall y Restaurant”.

Cuarto y quinto negocio

Estos dos últimos resultaron ser una lavandería y un café y los cuales mantiene rentados por falta de tiempo, sus constantes responsabilidades al frente de la alcaldía, más el dedicado a otras de sus empresas se lo impiden.

Sexto negocio

En la parte sur de Lawrence también adquirió otra empresa la cual se denomina “DePeña Auto Service” y la que le trasfiere en calidad de venta a uno de sus hermanos.

Vocación religiosa y familiar

Influenciado por sus padres practica la religión de Adventista del Séptimo Día, la que abstraído por las pasiones propias de la inmadurez durante los años de su juventud abandona, pero que luego de varios años, decide volver, esta vez junto a su esposa Dilenny y sus hijos, Lizbeth, Jerson, Ivette, Brian Jr, Gerald, Arlenis y Angélica.

Su accionar político

Durante el periodo 2016-2020 fue Concejal. Luego hace una pausa en sus actividades proselitistas, aunque aclaró que en cada torneo electoral de Lawrence su accionar ha sido decisivo para el triunfo de todos los candidatos a las diversas posiciones no solo de la cuidad, sino en el Estado de Massachusetts.

Filosofía

“Nuestra filosofía política se basa en el servicio, en el desarrollo integral del individuo, y sobre todo, en aquellos aspectos que tienen que ver con la libertad de pensamiento, la búsqueda y la puesta en marcha de esas capacidades que tiene el ser humano, por eso abrazamos la política, no como un componente de tipo personalistas, sino, como un axioma para el servicio y el desarrollo (reiteramos) de nuestra ciudad de Lawrence”, puntualizó.