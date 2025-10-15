Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron que fue deportado desde Estados Unidos el ex teniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez, acusado de ser uno de los cabecillas de una red de narcotráfico internacional a la que se le decomisó un cargamento de cocaína en 2015.

Lluberes Sánchez llegó al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), procedente de Miami, bajo custodia de agentes estadounidenses. A su arribo, fue recibido por unidades tácticas de la DNCD y entregado al Ministerio Público de Santo Domingo Este, para su presentación ante el tribunal correspondiente.

Declarado prófugo desde 2019

De acuerdo con el expediente, el Ministerio Público de Santo Domingo Este declaró en rebeldía a Lluberes Sánchez en diciembre de 2019, tras ausentarse del proceso judicial que enfrentaba.

Las autoridades lo acusan de ser presunto cabecilla de una estructura de narcotráfico que intentó introducir al país nueve maletas con 450 paquetes de cocaína, con un peso total de 454 kilogramos.

El cargamento fue incautado durante una operación de inspección en el AILA, cuando arribó una aeronave procedente de Venezuela.

Condenas relacionadas

En diciembre de 2019, el Ministerio Público obtuvo condenas de 30, 20, 18 y 5 años de prisión contra nueve implicados en el caso, acusados de traficar los 454 paquetes de cocaína decomisados el 17 de marzo de 2015.

Con la deportación de Lluberes Sánchez, las autoridades dominicanas buscan completar el proceso judicial pendiente y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.