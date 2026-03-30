Santo Domingo.- El coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé, acusado de golpear a una mujer la noche del domingo, en un barrio del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, es reincidente en la comisión de actos violentos contra ciudadanos, según el historial de dicho oficial.

De acuerdo a los archivos de la Policía, el oficial fue acusado en el 2018 de golpear a un ciudadano en el sector Los Frailes, también en Santo Domingo Este.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, informó este lunes que Madé fue suspendido de sus funciones hasta que se investigue el caso sobre la agresión contra la mujer.

Coronel Fausto Madé.

PN califican acción del coronel como «inaceptable»

Pesqueira calificó la acción del agente como “inaceptable y reprobable”.

La víctima fue sujetada por los cabellos y derribada al piso por el coronel, según muestra un video que circula en redes sociales.

El oficial, quien ostentaba el rango de teniente coronel en 2018, también fue suspendido de sus funciones ese año, pero todo se quedó en promesa de castigo.