Santo Domingo, R.D. – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este martes que colabora desde hace varios meses con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en una investigación que vincula al empresario Fabio Augusto Jorge-Puras con actividades de narcotráfico internacional.

El titular de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, confirmó que el empresario —quien se desempeñaba como asesor honorífico para las Zonas Francas— es investigado por la DEA y que pesa sobre él una orden de arresto internacional.

De acuerdo con los informes preliminares, las operaciones ilícitas atribuidas al empresario habrían tenido lugar entre los años 2003 y 2019.

Medidas del Gobierno dominicano

El Gobierno dominicano dispuso la destitución inmediata de Fabio Augusto Jorge-Puras mediante el Decreto 273-25, emitido el 23 de mayo de 2025, tras recibir de las autoridades estadounidenses una notificación oficial sobre la investigación.

La DNCD destacó que el proceso se manejó bajo estricta confidencialidad, a fin de no interferir con las diligencias que realiza la Fiscalía del Distrito Sur de Miami.

Asimismo, el vicealmirante Cabrera Ulloa recordó que la derogación del artículo 7 del Decreto 241-21, que amparaba el nombramiento del empresario, representa una nueva muestra del compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad.

“Agradecemos a la DEA la confianza depositada en las autoridades dominicanas y el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”,

expresó Cabrera Ulloa.

La DNCD reafirmó su compromiso de mantener la cooperación internacional en la persecución del tráfico de drogas y garantizar que ninguna persona vinculada a estas actividades quede fuera del alcance de la ley.