SAN JOSÉ DE OCOA, RD. A pesar de que el anuncio oficial fijaba la apertura para el mediodía de hoy, el tránsito fluyo de manera intermitente toda la mañana, luego de que paso vehicular por el kilómetro 7 de la carretera que comunica a la provincia San José de Ocoa fuera cerrado por un derrumbe.

Sin embargo aunque a todo lo largo de esta vía se ve que está intervenida por los trabajos que hace el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones el transito transcurre con normalidad y solo cuando se llega al kilómetro 7 donde ocurrió el derrumbe hay una leve dificulta para seguir.

Operatividad en el terreno

El tránsito en la zona no es totalmente libre. Durante la cobertura, se observó que el paso es intermitente: las autoridades y el personal técnico detienen la circulación por intervalos de tiempo para permitir que la maquinaria pesada continúe con las labores de acondicionamiento.

La nivelación del terreno mediante el uso de material de gravilla que es transportado por grandes volteos y la incorporación de tractores para la distribución del material y condicionamiento de la vía provisional para garantizar la seguridad de los conductores.

Con anterioridad se habían retirados los sedimentos y los restos de tierra y rocas que habían en las proximidades. También se hacen los refuerzos en el área habilitada para evitar nuevos hundimientos ante el paso de los vehículos.

«El tránsito está abierto, pero se cierra por momentos para que los equipos puedan trabajar mejor en el acondicionamiento», reportaron motoristas en la zona de desastre.

Vehiculos pasan por el tramo en reparación tras el derrumbe en la carretera que comunica a San José Ocoa./Foto Jorge González

Contexto del incidente

El derrumbe en este tramo crítico, provocado por las recientes lluvias, había dejado a San José de Ocoa parcialmente incomunicada, generando preocupación en el sector transporte y comercial.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución, respetar las señales de los agentes de la DIGESETT apostados en el lugar y estar preparados para breves tiempos de espera mientras culminan los trabajos de estabilización definitiva del área.

Antecedentes

Cierre total temporal en carretera Ocoa para construcción de paso provisional La medida se aplicará desde el sábado a las 11 pm hasta el domingo a las 12 del mediodía.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había informado que se realizará un cierre total del tránsito en el kilómetro 7 de la carretera Ocoa, cruce de Ocoa, desde este sábado 18 de abril a las 11:00 p.m. hasta el domingo 19 del corriente a las 12:00 del mediodía, debido a la construcción de un paso provisional como parte de los trabajos en la zona.

Hacían las recomendaciones de utilizar como ruta alterna la conexión Ocoa – Piedra Blanca (Bonao), a través de la autopista Duarte.