La participación de decenas de entidades sociales y personas físicas en la vista pública en la Cámara de Diputados sobre el proyecto del Código Penal demuestra que esa pieza atrae la atención de la sociedad y que el debate sigue empantanado.

La exclusión de las tres causales se mantiene como el principal foco de discordia, no solo porque no se incluiría en el Código, sino porque se mantiene la penalización contra toda forma de aborto, lo que no pocas instituciones ven como una violación al derecho de la mujer.

Otros objetan un artículo en el Código que limita el marco legal de las repatriaciones de indocumentados. Otros creen que el artículo 324, que limita la prescripción en delitos de corrupción, alienta la impunidad, por lo que ese tipo de ilícito debería ser imprescriptible. Casi seguro que la pieza será aprobada en una semana. Al menos hubo algún desahogo.