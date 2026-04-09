Desarticulan banda de «chiperos» que operaba en San Isidro

La Policía Nacional desarticuló una estructura criminal dedicada a delitos de alta tecnología y falsificación de documentos, que se conoce como «chiperos», durante un allanamiento realizado en el sector San Isidro, del municipio San Domingo Este.

Las autoridades detallaron que la intervención tuvo lugar en un apartamento ubicado en la calle Bahoruco, donde operaba la red delictiva.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Jorge Alexander Tavárez Rodríguez, de 34 años, y María Paula Lorenzo Castillo, de 24, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público.

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En el operativo participaron agentes de la Subdirección Regional de Inteligencia (Dintel), en coordinación con la Policía Preventiva y el Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura desmantelada se dedicaba a la estafa electrónica, falsificación de documentos oficiales de los Estados Unidos, evidenciando un esquema organizado con alcance nacional e internacional.

Evidencias de chipeo

Las autoridades ocuparon equipos tecnológicos, documentos falsificados, dispositivos de comunicación, antenas satelitales, dinero en efectivo en pesos y dólares, así como bebidas alcohólicas introducidas de manera irregular, entre otras evidencias vinculadas a las actividades ilícitas.

Entra las evidencias ocupadas figuran 24 elulares de diferentes marcas y modelos; dos pizarras de creyón, tres computadoras tipo laptop de diferentes marcas y colores, una maquina de impresión de tarjetas, un video juego, 45 licencias Driver License de Florida y 40 tarjetas en blanco de montar licencias.

Además, dos CPU de computadoras, cuatro cajas de ron de distintas marcas, tres antenas Marca Starlink, tres cargadores de computadoras, refrigerador de Laptop, un porta celulares de madera,

197,000 esos y 576 dólares.