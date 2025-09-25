Descubre algunos de los ganadores de Premios Juventud 2025

Premios Juventud ha revelado desde tempranas horas de este jueves parte de los ganadores de un total de 231 artistas nominados, divididos en 41 categorías, en unos galardones liderados por Bad Bunny y Danny Ocean con 6 nominaciones cada uno.

La ceremonia con más de 30 artistas invitados al escenario tendrá lugar en Panamá, siendo la primera vez que se realiza fuera de los Estados Unidos.

La artista colombiana Karol G se alzó en la categoría Tropical Hit con su merengue ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ y con el premio que la reconoce como Artista Premios Juventud del Año.

La cantante barranquillera Shakira ganó Mejor Canción Pop/Urbano por su tema “Soltera”, mientras que la artista puertorriqueña De La Rose obtuvo el premio a La Nueva Generación Femenina.

Karol G Shakira

Mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny triunfó en Mejor Urban Track con su canción ‘DtMF’ y en Mejor Mezcla Urbana con el tema ‘Adivino’ junto a su compatriota Myke Towers.

El artista mexicano Carín León obtuvo Mejor Álbum Música Mexicana por su producción ‘Boca Chueca, Vol.1’ y Mejor Canción Música Mexicana por su canción ‘El Amor de Mi Herida’.

Carín León Bad Bunny

En Colaboración OMG ganó la canción ‘Ojos Tristes (With The Marías)’ de Selena Gomez, benny blanco & The Marías.