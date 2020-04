- Publicidad -

Las estimaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Cress) sobre el desempleo a causa del coronavirus son tan alarmantes, que merecen todo tipo de atención. Según las proyecciones el paro podría aumentar entre 22.7 y 17.7%, lo que se traduce en entre 667,690 y 407,711 trabajadores. Las estimaciones incluyen tanto a los trabajadores formales como informales. No hay que dar muchas vueltas para concordar con el vicepresidente de la Cress, Ernesto Selman, de que el efecto de la pandemia representa un duro golpe para las familias, en especial para las personas que viven del día a día. El horizonte no es para recriminaciones sino para estudiar acciones, que ojalá y puedan ser consensuadas por todos los sectores, para lidiar con una realidad a la que no se puede sacar el cuerpo. Con más beneficencia el problema no se resolverá.