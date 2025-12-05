Santo Domingo – El miembro inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, fue reconocido por su destacada labor a favor de la niñez vulnerable durante un acto celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Ortiz recibió The Trust for the Americas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) entregaron el Humanitarian Award 2025.

A través del David Ortiz Children’s Fund, su labor humanitaria ha permitido 1,676 cirugías cardíacas pediátricas, así como evaluaciones y atenciones especializadas para más de 16,000 niños tanto en República Dominicana como en Nueva Inglaterra, Estados Unidos.

Su fundación ha logrado articular alianzas que brindan acceso a servicios médicos de alto nivel a familias que enfrentan graves barreras de acceso.

El acto, celebrado en el Centro de Convenciones del MIREX, estuvo encabezado por el canciller Roberto Álvarez, el representante de la OEA en el país, Luis Esteban De La Torre, y la directora ejecutiva de The Trust for the Americas, Linda Eddleman.

El Humanitarian Award ha sido otorgado previamente a personalidades como Bill Clinton, Juanes y Stanley Motta, y por primera vez reconoce a un ciudadano dominicano, resaltando la proyección hemisférica del trabajo de Ortiz.

Durante las palabras centrales del evento, el canciller Roberto Álvarez dijo que “haber tenido figuras de la talla de David Ortiz que han llevado siempre su corazón y su alma, ese espíritu y esa alegría dominicana fuera del país, nadie lo confunde como una persona de otra parte sino de República Dominicana.

Nosotros nos arropamos en esa fama y en ese talento que ha creado David y eso se lo agradecemos a través de este reconocimiento, por todo y más. Todos esos niños que tú has ayudado a través de tu fundación a que tengan una vida normal, eso te coloca en un lugar cimero y diferente”, dijo el ministro Álvarez.

La bienvenida a la actividad estuvo a cargo de la directora de Diplomacia Especializada del MIREX, María Alejandra Castillo de Rault, quien destacó que desde esta dirección se promueve el deporte como una herramienta de acercamiento, liderazgo y proyección internacional.

“La trayectoria de David Ortiz confirma ese poder: su ejemplo inspira, une comunidades y eleva el nombre de República Dominicana ante el mundo”.

El representante de la OEA en el país, Luis Esteban de La Torre, expresó que “para la Organización de los Estados Americanos, este Humanitarian Award es una oportunidad para subrayar nuestra convicción de que la protección de la niñez y la adolescencia es una prioridad hemisférica.

Junto a The Trust for the Americas y a aliados como República Dominicana, impulsamos iniciativas que buscan cerrar brechas de desigualdad y ampliar oportunidades para quienes viven en contextos de vulnerabilidad.

El reconocimiento a David Ortiz honra un liderazgo que transforma vidas y refleja, en la práctica, los principios que orientan el trabajo de la OEA en la región”.

De su lado, la directora ejecutiva de The Trust for the Americas, Linda Eddleman, afirmó que “este premio honra el tipo de liderazgo que realmente cambia vidas.

David ha usado su historia y su influencia para abrir puertas, devolver esperanza y llevar ayuda donde más se necesita.

En The Trust for the Americas trabajamos para crear oportunidades en toda la región, y su labor humanitaria encarna ese espíritu de colaboración que impulsa resultados reales para miles de familias.”