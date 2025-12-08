Detienen a Donaty mientras animaba fiesta en Los Guaricanos

El cantante urbano Donaty fue detenido la noche del domingo durante una presentación artística en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

Agentes policiales apresaron a Ángel Rafael Feliz Díaz, nombre de pila del artista, por presuntamente portar visiblemente un arma de fuego mientras amenizaba la fiesta navideña organizada por Reconocidos.

Circula en redes sociales un video donde se ve el forcejeo entre las autoridades y Donaty al momento de la detención en tarima.

Puedes leer: Donaty apuesta por la evolución del dembow con su nuevo sencillo “Cadereo”

Se espera que en las próximas horas la Policía Nacional brinde más detalles sobre el suceso.