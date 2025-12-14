Detienen 28 haitianos durante operativos en Valverde en los que un menor dominicano fue rescatado

Valverde.- Durante un operativo migratorio, realizado por el Ejército de República Dominicana (ERD) en el distrito municipal Ámina, provincia Valverde, fueron detenidos dos vehículos utilizados para el transporte irregular de personas, con 28 nacionales haitianos en situación migratoria irregular.

En una de las intervenciones, soldados del ERD interceptaron una jeepeta Lexus, color blanco, placa G094995, cuyo conductor huyó al notar la presencia militar, dejando el vehículo abandonado.

En su interior se encontraron 20 nacionales haitianos, incluyendo 17 hombres y 03 mujeres.

Dominicano menor de edad abandonado

En otra intervención, otra patrulla del ERD detuvo una jeepeta Ford Explorer, color rojo, placa G202999, cuyo conductor también escapó del lugar, dejando abandonado en el interior un menor de edad de nacionalidad dominicana.

Además, fueron encontrados ocho haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos cuatro hombres, tres mujeres y un menor de edad.

El menor dominicano, los 28 haitianos indocumentados y ambos vehículos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para llevar a cabo los procesos legales procedentes.