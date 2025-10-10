Chilpancingo (México).- Autoridades mexicanas informaron este viernes de la detención de un presunto implicado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el lunes pasado en el municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero (sur del país).

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó en un comunicado que Miguel Ángel ‘N’ fue aprehendido por el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe cometido contra el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada.

«De acuerdo con los actos de investigación ministerial, el imputado habría participado en los hechos ocurridos el 4 de octubre de 2025, cuando la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego», apuntó la FGE.

Quizas te interesa: Dina Boluarte descarta asilo y asegura su permanencia en Perú

La Fiscalía local precisó que el cuerpo del sacerdote «fue localizado en el interior de un vehículo, en el municipio de Eduardo Neri«, el lunes 6 de octubre, dos días después de haber sido asesinado.

Por otro lado, autoridades federales detallaron en otro comunicado que la detención se llevó a cabo en el municipio de Chilpancingo, capital de Guerrero.

«Los efectivos ubicaron a Miguel Ángel ‘N’, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad lo detuvieron», se informó.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, indicó que el arresto fue resultado de una operación encabezada por la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGro).

García Harfuch agregó que la acción fue coordinada con la SSP, la Fiscalía General de la República (FGR) y las secretarías de Defensa, Marina y Guardia Nacional.

«Seguimos trabajando en coordinación con las autoridades locales para evitar que estos crímenes queden impunes«, agregó García Harfuch en un breve mensaje en X, acompañado de una fotografía del detenido rodeado de agentes de seguridad.

No obstante, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, negó conocer a dicho conductor y afirmó que no existían denuncias de amenazas hacia Pantaleón Estrada, sacerdote de la Parroquia de San Cristóbal.

Tras dos días desaparecido, el cura fue encontrado muerto en el interior de su camioneta, en la carretera federal Iguala-Chilpancingo, entre los puntos conocidos como Casa Verde y El Platanal.