Bogotá.- La Policía colombiana detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a una mujer que presuntamente pretendía enviar veintiún kilos de marihuana ocultos en una estufa con destino a la isla de San Andrés, informaron este sábado fuentes oficiales.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el operativo se realizó junto con la Unidad Interagencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos y evitó que la droga llegara al territorio caribeño.

Al inspeccionar la estufa, los agentes hallaron cuarenta paquetes con un peso aproximado de veintiún kilos que contenían “una sustancia seca que por su olor y características” identificaron como marihuana.

“De la estufa no salió calor, salió droga”, publicó la institución en la red social X. La mujer y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación o porte de estupefacientes. En lo que va de 2025, la Policía ha incautado más de 7,5 toneladas de marihuana en Bogotá.

El caso se conoce en medio de las tensiones de Bogotá con Washington, luego de que esta semana Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que en el último año cumplieron en la lucha contra el narcotráfico, un proceso conocido como ‘descertificación’ y que en el país andino no se aplicaba desde 1997. Pese a la medida en mención, la Casa Blanca concedió una exención para evitar recortes en la ayuda a Colombia.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la ‘descertificación’ como “un insulto” y un “instrumento de dominación y poder».