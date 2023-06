Dice Gobierno busca dañar imagen de Cámara de Cuentas

Es el Gobierno quien está detrás de llevar a los miembros de la Cámara de Cuentas a juicio, para dañar moralmente la imagen de sus integrantes y sobre todo para castigar a las mujeres que forman parte del organismo, denunció esta mañana el miembro de la comisión investigadora y expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.

Dijo que el Gobierno, supuestamente, está empeñado en el juicio político, a pesar de que a su entender hasta el momento en los documentos que han recibido y las entrevistas a los miembros de la CCRD no ha visto ninguna falta grave.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo afirmó que, inexplicablemente, el Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) quieren sancionar, principalmente, a las damas que integran el órgano fiscalizador porque en un “momento determinado” tal vez no sirvieron a sus propósitos.

“Lo único que ellas han planteado es que se cumpla con los reglamentos, que se cumpla con la ley y con la Constitución, eso es lo que ellas han hecho, entonces por qué querer sancionarlas, por qué sancionarlas, porque no sirvió en un momento determinado a los propósito que tú querías, y nosotros como Cámara de Diputados no podemos prestarnos jamás en la vida para algo semejante”, expresó Maldonado.

“Eso no sería correcto y eso no es justo, además de todo eso, hay que verlo desde el punto de vista del nivel de infracción que ellos han cometido y si no lo hay, dejemos eso así”, sostuvo.

Agregó que “evidentemente el Gobierno tiene un plan y yo les digo desde aquí que conmigo que no cuenten para eso, conmigo no puede contar para eso porque eso no es correcto, no es justo y yo no voy a participar en un acto de injusticia de esa naturaleza, y como yo hay otros miembros de la comisión que están en tesitura”.

Maldonado dijo que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, es una persona capaz, pero que su problema es que no tiene la capacidad suficiente para trabajar en equipo.

Dijo que los actuales integrantes del principal organismo fiscalizador del Estado no han robado, ni desfalcado, “por lo que no veo faltas graves que ameriten un juicio político que los dañaría moral y profesionalmente”.

“Yo entiendo que ahí lo que hay es que buscar la forma de resolver esa problemática entre ellos, no hay necesidad de hacer un juicio político que represente sacarlos del puesto, o que represente una sanción moral porque no han cometido un desfalco, no han violado la ley, no han cometido ninguna irregularidad, esas damas lo único que están exigiendo es el cumplimiento de la ley, y el cumplimiento de los reglamentos de la institución”, aseguró.

“Evidentemente hay un plan, hay un propósito del Gobierno, hay plan del partido de gobierno de tratar que paguen justos por pecadores, de que pague todo el mundo igual, yo no me prestaré jamás a levantar la mano para juicio contra unas personas que atente contra la ley , como son esas miembros y otros dos miembros también”, afirmó.

El PLD

Mientras que el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Julio Campos, sostuvo que esperarán el informe de la comisión que investiga el pleno del organismo para luego decidir una posición.

Informó que después de las recomendaciones de la comisión, entonces el bloque de diputados del PLD se reunirá para socializar y tomar una posición en torno a lo que se haya decidido.

De su lado, el diputado Pedro Botello, vocero del PRSC, informó que de acuerdo a las informaciones que han dado a conocer los miembros de la Cámara de Cuentas, se han cometido faltas graves, pero que esperarán el informe de la comisión para fijar una posición.

La Cámara de Cuentas fue elegida en el Senado el 13 de abril de 2021, conformado por Janel Andrés Ramírez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa María Peña.