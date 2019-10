El Movimiento Cívico no Partidista Participación Ciudadana (PC) censuró esta mañana que los partidos políticos, principalmente el de la Liberación Dominicana (PLD), estén tratando de impedir a toda costa la participación política de la mujer en sus órganos de dirección y como candidatas en las próximas elecciones.

Mientras que Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, elogió la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de ordenar a los partidos cumplir con la cuota del 40 por ciento de las candidaturas para las mujeres por demarcación electoral, y dijo que es la única forma de garantizar los derechos políticos de las mujeres en el país.

Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, sostuvo que con su sentencia 085-2019 emitida anoche, el Tribunal Superior Electoral sienta un importante precedente, pues reconoce el carácter progresivo de los derechos de la mujer en la República Dominicana.

Lamentó que sea el PLD quien tenga el mayor interés en violentar los derechos de la mujer a incursionar en las actividades políticas. En ese sentido citó que en la elección de los nuevos miembros del Comité Político, el partido oficialista debió contemplar un 40 por ciento de los cargos para las mujeres, porque así lo establece el artículo 24, literal 6 de la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.

“Instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas, estableciendo en sus estatutos internos la cuota o porcentaje de participación de la mujer en los organismos de dirección de la organización política en todo el territorio nacional y en el exterior, no pudiendo, en ningún caso, ser dicha cuota menor al porcentaje establecido por ley”, dice el literal 6 del capítulo 24 de la Ley 33-19, citó Pimentel.

Añadió que “no hay duda que los partidos políticos, de manera muy particular el PLD, ha tratado por todos los medios de violentar e impedir la participación política de la mujer en sus órganos de dirección y en las candidaturas, la ley es muy clara cuando establece no menos del 40 por ciento ni más del 60, el Tribunal Superior Electoral ha dicho de manera muy clara no es de manera proporcional, es por demarcación electoral porque los derechos son de carácter progresivo, no hay duda que el tribunal ha establecido un precedente para fortalecer los derechos de la mujer en la actividad política”.

Magda Rodríguez

La presidente de la Comisión de Equidad de Génera de la Cámara de Diputados dijo que el TSE con su decisión de obligar a los partidos a cumplir la Ley 33-18 con relación a la obligatoriedad de la equidad de género, sienta un precedente importante para la democracia.

Rodríguez dijo que la interpretación del TSE es la correcta porque la Ley de Partidos garantiza que al menos el 40 por ciento de las candidaturas en los partidos políticos sean para las mujeres.

Añadió que lo mismo debe primar al momento de escoger las estructuras organizativas de estas organizaciones, lo cual debe quedar contemplado en los estatutos de cada agrupación política.

“Felicitación para las mujeres porque hemos logrado que el TSE reconoz ca y ordene a los partidos políticos cumplir con lo establece la ley”, dijo.

Resaltó que lo único que garantiza que en el país prevalezca un estado social, democrático y de derecho es el cumplimiento de la ley para todos.

“Es una magnífica decisión para las mujeres porque está obligando a los partidos a cumplir con su propia norma y dándole toda la felicitación a la mujer porque hemos logrado que se aplique la ley”, dijo.

Añadió que “y tiene que aplicarse porque la ley es igual para todos, la ley no se le puede aplicar a una comunidad y a otra no, la ley es dura, pero es la ley, y en un estado, social, democrático y de derecho garantiza la igualdad entre hombres y mujeres”.