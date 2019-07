Las manifestaciones que se producen en los alrededores del edificio del Congreso Nacional están generando intranquilidad en los sectores productivos y los potenciales inversionistas, a quienes se envía un mensaje distorsionado de la realidad del país, afirmó hoy el director del Consejo Nacional de la Competitividad.

Rafael Paz, en visita esta mañana a El Nacional, dijo que se quiere vender la idea de que en República Dominicana se ha quebrado el clima de paz imperante en los últimos años y que ha sido uno de los factores tomados en consideración para convertirse en el principal receptor de inversiones en el Caribe.

“En República Dominicana había un clima de paz, una alianza público-privada, con resultados tangibles, que no se ha roto”, dijo.

Precisó que el argumento utilizado en las manifestaciones es “especulativo y artificial”, además de violatorio de los principios democráticos que garantizan el derecho al voto y las mayorías deben garantizar los derechos de las minorías.

“Pero en este caso, las minorías, quieren impedir que un órgano del Estado, conozca y vote sobre una propuesta hasta ahora especulativa, queriendo presentar las manifestaciones frente al Congreso como espontáneas”, dijo.

Indicó que esas manifestaciones no han sido espontáneas, sino muy bien organizadas y con un objetivo político muy bien definido.

Métodos del PLD

Paz, quien ha manifestado sus aspiraciones a ser nominado a la candidatura a senador por el Partido de la Libración Dominicana, manifestó su decepción, por el hecho de que el presidente de esa organización, Leonel Fernández encabezara una de esas manifestaciones con la intención de impedir que el Congreso ejerza sus funciones.

Opinó que el presidente de esa organización, en vez de encabezar esa manifestación, que a su juicio no sólo envía un mal mensaje a sectores productivos e inversionistas, también lo hace a las nuevas generaciones de votantes, debió convocar al Comité Político de su partido, que estatutariamente dirige la política del PLD en el Congreso para que definitivamente fije posición sobre el tema de la reelección.

Paz consideró que tradicionalmente los líderes del PLD han tenido un gran respeto a los principios del centralismo democrático.

Cabezas calenturientas

Rafael Paz dijo que espera que el expresidente Fernández evite que las “cabezas calenturientas” que están a su alrededor lo sigan llevando a la adopción de posiciones extremas que puedan afectar la paz pública. En el caso particular del Congreso dijo que sus integrantes están sometidos a una presión moral y de descrédito de los procesos en su interior, dando a entender que las decisiones que adopta se deben a “razones no apropiadas o con el objetivo de obtener beneficios personales”.