Dicen es insignificante subsidio a los choferes

SANTIAGO. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte (CNTT) calificó de “simbólico” el apoyo económico que ha entregado el Gobierno a los transportistas, como consecuencia de las medidas con las que tienen que trabajar debido al coronavirus.

Juan Marte sostuvo que es insignificante la cantidad de choferes que hasta ahora están recibiendo los 2,500 pesos como ayuda temporal, en vista de que el 88 por ciento de ellos está excluido.

“Las informaciones que hemos podido comprobar es que entre un 10 y un 12 por ciento de los choferes de concho que están en el padrón del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) tienen tarjetas Bonogás y que a ese porcentaje le han estado depositando dos mil 500 pesos”, reiteró.

Dijo que, en consecuencia, no está recibiendo la ayuda la inmensa mayoría de los choferes del concho, transportistas suburbanos e interurbanos, taxistas, escolares, mototaxistas, guagüeros y cobradores.

“También continúan desvalidos los trabajadores informales, ya que la mayoría no figura en ningún programa social del Estado y esto crea un ambiente inhumano”, precisó Marte.

Según Marte, el INTRANT se ha quedado rezagado “porque ha ignorado al sector transporte y a los usuarios, a expensa de decisiones que tomen otros funcionarios”.

Por eso, el presidente de la CNTT sugirió al Intrant coordinar jornadas de desinfección con el Ministerio de Salud tres veces al día en el transporte público, tal y como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Planteó que sería de mucha importancia la creación de una plataforma online con el liderazgo choferil para dar o recibir respaldo en caso de que los vehículos del Estado no den abasto.