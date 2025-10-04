La Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmaron este sábado que el país ha retrocedido 10 años durante el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que han colapsado los servicios que demanda la población dominicana, pero además, se improvisa en la elaboración y aplicación de políticas públicas.

De manera separada los opositores Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP y Johnny Pujols, secretario general del partido morado, coincidieron en señalar el deterioro del sistema educativo y de los servicios de salud, eléctrico y agua potable, así como inseguridad ciudadana y aumento del precio de los alimentos.

Radhamés Jiménez, vicepresidente FP.

Mientras que el Gobierno precisó que en los últimos cinco años el presidente Luis Abinader ha realizado un cambio exponencial en favor de la gente, en especial de los más necesitados.

FP

“El país está pasando por la situación más difícil de toda su historia, por la desastrosa gestión del Gobierno del PRM, que se ha caracterizado por la improvisación, llevando a la población a una situación de desesperación, desesperanza y frustración”, externó Jiménez.

Al conversar con El Nacional, Jiménez sostuvo que el oficialismo antes de llegar al poder “vendió un cambio”, sin embargo en el ejercicio del poder ha sido inverso.

“Prometieron de todo, pero el país ha retrocedido mil años luz, todos los servicios están deteriorado, vemos el problema de la situación eléctrica con los apagones; el agua potable y la delincuencia”, añadió al El Nacional.

Johnny Pujols, secretario general del PLD

Según el político, eso se produce a pesar de que el Gobierno ha tenido el más alto Presupuesto General del Estado y tomado prestado más de 50 mil millones de dólares, dinero que considera suficiente para construir “una segunda planta a República Dominicana”.

PLD

“Hay un deterioro evidente, no solo en los indicadores y en las políticas públicas, sino en la calidad de vida de la gente y eso no se puede ocultar ni se puede sustituir con titulares ni con anuncios ni con campañas”, expresó Johnny Pujols.

Para el secretario general de opositor PLD, las autoridades pagan recursos del Estado para decir que las cosas están bien, mientras en todos los sectores se evidencian problemas constantes.

“En el sector eléctrico sobra evidencia de su deterioro, en el sector salud también, el sector agropecuario fue el primero que se descalabró con una política infuncional de importaciones”, detalló Pujols al conversar con este medio.

Gobierno

En un documento enviado a ésta redacción, la Dirección de Prensa del Presidente, que dirige Alberto Caminero, precisa que el mandatario ha sembrado el país de grandes realizaciones que le ha puesto rostro humano a su Gobierno, lo que demuestra que los cambios prometidos se han cumplidos.

Agregó que el desarrollo económico, el PIB per cápita aumentó 34.16% desde 2019, mientras la inversión extranjera directa superó los US$4,523 millones y las exportaciones manufactureras y agrícolas registraron cifras récord.

Décadas

Para Radhamés Jiménez, ya el pueblo le tomó el pulso al PRM y si las elecciones fueran hoy, sin duda el compañero Leonel Fernández ganaría con más de un 60 %. En tanto Pujols cree que le costaría décadas al país recuperarse de la actual crisis, tras considerar que el Gobierno tiene una agenda muy distinta a las necesidades del pueblo dominicano.