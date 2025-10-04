Actualidad Política

¿El país está peor que hace una década?: FP y PLD acusan al Gobierno del PRM improvisación y deterioro general

La Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmaron este sábado que el país ha retrocedido 10 años durante el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que han  colapsado los  servicios  que demanda la población dominicana, pero además,  se improvisa  en la elaboración y aplicación  de políticas públicas.

De manera  separada los opositores Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP y Johnny Pujols,  secretario general del partido morado,  coincidieron  en señalar el  deterioro  del sistema  educativo y de  los servicios de  salud,   eléctrico y  agua potable, así como  inseguridad ciudadana y aumento del precio de los alimentos.

Mientras que el Gobierno precisó que en los  últimos cinco años el presidente Luis Abinader ha realizado un cambio exponencial en favor de la gente, en especial de los más necesitados.

 FP

 “El país está pasando por la situación más  difícil de toda su historia, por la desastrosa gestión del Gobierno del PRM, que se ha caracterizado por la improvisación, llevando a la población a una situación  de desesperación,  desesperanza y frustración”, externó Jiménez. 

Al conversar con El Nacional, Jiménez sostuvo que el oficialismo antes de llegar al poder “vendió un cambio”, sin embargo en el ejercicio del poder ha  sido   inverso.

La oposición afirma que el país ha retrocedido 10 años bajo la gestión del PRM

   “Prometieron de todo, pero el país ha retrocedido mil años luz, todos los servicios están  deteriorado,  vemos el problema de la situación eléctrica con  los apagones;  el agua potable y  la delincuencia”,  añadió  al  El Nacional.

Según el político, eso se produce a pesar de que el Gobierno ha tenido el más alto Presupuesto General del Estado y  tomado  prestado más de 50 mil millones de dólares, dinero que considera suficiente para construir “una segunda planta a República Dominicana”.

PLD

“Hay un deterioro evidente, no solo en los indicadores y en las políticas públicas, sino en la calidad de vida de la gente  y eso no se puede ocultar ni se puede sustituir con titulares ni con anuncios ni con campañas”,  expresó  Johnny Pujols.

 Para el secretario general de opositor PLD,  las autoridades pagan recursos del Estado para decir que las cosas están bien,  mientras en todos los sectores se evidencian problemas constantes.

“En el sector eléctrico sobra evidencia de su deterioro, en el sector salud también, el sector agropecuario fue el primero que se descalabró con una política infuncional de importaciones”, detalló Pujols al conversar con este medio.

Gobierno

En un documento enviado a ésta redacción,  la Dirección de Prensa del Presidente, que dirige Alberto Caminero, precisa que el mandatario ha  sembrado  el país de grandes realizaciones que le ha puesto rostro humano a su Gobierno, lo que demuestra que los cambios prometidos se han cumplidos.

 Agregó que el  desarrollo económico, el PIB per cápita aumentó 34.16% desde 2019, mientras la inversión extranjera directa superó los US$4,523 millones y las exportaciones manufactureras y agrícolas registraron cifras récord.

Décadas

Para Radhamés Jiménez, ya el pueblo le tomó el pulso al PRM y si las elecciones fueran hoy, sin duda el compañero Leonel Fernández ganaría con más de un 60 %. En tanto Pujols cree que le  costaría décadas al país  recuperarse de la actual crisis, tras considerar que el  Gobierno  tiene una agenda muy distinta a las necesidades del pueblo dominicano.

