Dictan prisión a implicados en muerte de mayor policial

Santo Domingo.– Una jueza del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra cinco hombres acusados ​​de participar en la muerte a tiros de un alcalde de la Policía Nacional, durante un hecho ocurrido el pasado 5 de abril en el sector Villa Juana.

La medida fue dictada por la magistrada Sofía Bruno, de la Oficina de Atención Permanente, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que presentó evidencias que vinculan a los imputados con el crimen.

Los acusados ​​Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte y José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia) cumplirán la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras que Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro) y Yoel Hernández Jiménez fueron enviados al penal de Las Parras, en San Antonio de Guerra.

Dos de los principales acusados ​​por la muerte del mayor Silo Miguel Popoters Polanco fueron enviados a prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación, el mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, fue interceptado por los imputados mientras se desplazaba en una motocicleta por la avenida San Martín, pasada la medianoche.

El agente se detuvo a revisar su teléfono cuando fue abordado por los agresores, quienes se movilizaban en tres motocicletas.

El hecho fue captado por cámaras de vigilancia y presenciado por un testigo, lo que permitió a los investigadores identificar a los implicados.

Durante el proceso, se ocuparon motocicletas, prendas de vestir y una pistola calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada en el crimen.

También se informó que otro implicado, identificado como Yeison Nivar Pérez (Mandraque), murió tras enfrentarse a agentes policiales.

El Ministerio Público calificó el caso como violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, así como a la ley de armas.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones en torno al caso.