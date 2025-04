Dignidad de maternidad

Las conversaciones actuales a todos los niveles han descolocado la esencia humana y ya no importa el sufrimiento de las personas cercanas o lejanas. Sin embargo, el discurso extremo irónicamente pone a Dios como centro, y las religiones forman parte del tinglado que tiende a reforzar gobiernos cada vez más teocráticos.

En el plano internacional, se siguen pisoteado los derechos más elementales de las personas en pretendidas guerras, verdaderos genocidios y limpiezas étnicas dirigidas a matar y mutilar niños y niñas, atacar hospitales y escuelas, y denegar el acceso humanitario.

En nuestro país, además del discurso de odio intensificado cada día, el nuevo protocolo migratorio en los hospitales afecta, sobre todo, a mujeres embarazadas y parturientas con sus recién nacidos y nacidas, situación supervisada por militares y policías de migración.

Tenemos un sistema de salud que viola el derecho a la salud, deshumaniza a las personas sin documentación, especialmente a la maternidad, y expone a las mujeres y a sus criaturas, contraviniendo los principios del juramento hipocrático de quienes ejercen la medicina, los convenios establecidos en ese sentido y hasta la Constitución y las propias leyes.

Precisamente en abril, cuando para más de cien países, incluido el nuestro, se recuerda el derecho que tiene la niñez a ser protegida contra cualquier tipo de explotación y a ser respetada física y emocionalmente y más, al momento de nacer.

La razón no entiende cómo un gran segmento de la población llamado profundamente cristiano y practicante en rituales eclesiales de golpes de pecho se alegra y alienta actitudes inhumanas en nombre del nacionalismo manipulado y con una falta absoluta de empatía hacia quienes sufren.

Es mala cosa no entender las circunstancias de las demás personas y ponerse en su lugar experimentando lo que sienten, siempre aclarando que no se trata de permitir la indocumentación y no deportar, sino hacerlo con respeto a los derechos de las personas y sus dignidades.

Una apatía que aflora con actitudes violentas desde la propia administración de las instituciones y que exhibe una falta de compasión que asusta por su alcance descarnado, ante lo que nos preguntamos en qué momento llegamos a tanto.

La historia de la migración con Haití está plagada de complicidades corruptas que hay que terminar, empezando por resolver el negocio de la miseria humana con quienes se desplazan solo para poder vivir.

Es hora de saber los nombres de quienes lo hacen desde sus funciones desde el mismo Estado y aplicar la ley. ¿Es tan difícil?