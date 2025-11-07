La Romana.– La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jacqueline Fernández, confirmó la detención de su expareja, Ethian Vásquez, requerido en extradición por los Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un comunicado, la legisladora precisó que la relación entre ambos concluyó hace ya un tiempo, por lo que actualmente no comparten vida en común ni responsabilidades personales.

Fernández subrayó que las acciones que se le atribuyen al señor Vásquez son de exclusiva responsabilidad individual, y manifestó su respeto al debido proceso y a las investigaciones que llevan a cabo las autoridades correspondientes.

Asimismo, agradeció la comprensión de la ciudadanía y aseguró que continuará enfocada en su labor legislativa y en defender los intereses de los habitantes de La Romana, quienes le han confiado su representación.