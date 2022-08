Diputado PRSC pide la renuncia ministro Pavel

El diputado reformista Máximo Castro Silverio pidió al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, renunciar luego de su denuncia de que en República Dominicana se ha sembrado un sentimiento de odio y racismo contra los haitianos; o de lo contrario que el presidente Luis Abinader lo cancele del cargo.

Mientras que el diputado perremeísta Orlando Jorge Villegas pidió prudencia a los funcionarios del gobierno que con sus declaraciones pueden hacer daño a la imagen del presidente Abinader.

Máximo Castro Silverio. del PRSC.

Castro Silverio dijo que al parecer Pavel Isa desconoce cuál es la posición del gobierno dominicano con relación al tema haitiano y recordó que ya el presidente Abinader fijó la posición de que el país no puede cargar con los problemas de esos nacionales.

“Lo menos que se puede pedir contra ese funcionario es que debiera renunciar por esos pronunciamientos desacertados o el presidente de la República debiera cancelarlo por tratar de desconocer la posición de un país ha abierto la puerta y que siempre ha estado dispuesto a ayudar a nuestros hermanos haitianos”.

Al mismo tiempo rechazó que los dominicanos tengan algún tipo de odio, o sean racista con los haitianos como planteó el funcionario.

Calificó de temerarias y desafortunadas las acusaciones de racista y de odio contra los haitianos del ministro de Economía y Planificación contra los dominicanos.

Dijo que cuando Pavel Isa dice que los dominicanos son racistas y que odian a los haitianos expone al país a una confrontación con los habitantes del vecino país.

“Creo que se le fue la mano ahí a ese ministro, desconociendo lo que el presidente de la República planteó en las Naciones Unidas, creo que hay que tener mucho cuidado para tratar el tema haitiano”, opinó el diputado del PRSC.

“Bueno yo creo que hay algunos funcionarios que tienen que tener cuidado con ciertas expresiones porque definitivamente no ayudan al presidente”, dijo el legislador cuando se le pidió su reacción sobre las declaraciones de Pavel Isa, en el sentido de que en el país existe racismo y odio contra los haitianos.

Te puede interesar leer: Piden Congreso interpele ministro Interior y Policía

Añadió que “nosotros no podemos, yo creo que si alguien no está en sintonía con la posición del presidente Abinader pues…. claro este no es un gobierno que impone la forma de pensar, de hecho es bastante variopinto”.