Diputados conocían hoy extensión emergencia

La Cámara de Diputados inició al mediodía de hoy el conocimiento de la resolución que autoriza al presidente Danilo Medina declarar el estado de emergencia en todo el territorio nacional por otros 25 días más.

Con la iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada por el Senado de la República, se procura que el Gobierno Central y sus instituciones puedan contar con facultades extraordinarias para combatir el covid-19.

La sesión estaba convocada para las 10:00 de la mañana, pero hasta el cierre de esta edición los trabajos legislativos no habían iniciado.

Para mayor seguridad, los diputados fueron convocados para sesionar en el Salón de la Asamblea Nacional, por tener este espacio más amplio y se pueda brindar mayor protección a los presentes del covid-19, pandemia que afecta al país y a la mayoría de países del mundo.

En la sesión, que fue encabezada por la vicepresidenta de la cámara baja, Ángela Pozo, debido a que su presidente, Radhamés Camacho, se encuentra afectado del virus, no se permitió el acceso de los medios de comunicación como medida preventiva, informó el departamento de comunicaciones de ese organismo.

Senadores

El pasado lunes, 20 de 22 senadores aprobaron la resolución de extensión del estado de emergencia. El senador José Ignacio Paliza explicó que los legisladores del Partido Revolucionario Moderno se abstuvieron de votar por la iniciativa, no por estar en desacuerdo, sino porque en el proceso de compras se estaban produciendo sobrevaluaciones.

En marzo pasado, el Congreso aprobó la declaración de estado de emergencia cuando fue solicitado por el Poder Ejecutivo.